معاون بهره‌برداری در چهارمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار شرکت مطرح کرد؛

ساختن فرهنگ ایمنی با گفت‌وگوهای مؤثر در محیط کار و روابط مناسب با کارکنان

ساختن فرهنگ ایمنی با گفت‌وگوهای مؤثر در محیط کار و روابط مناسب با کارکنان
کد خبر : 1677881
معاون بهره‌برداری در چهارمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار شرکت از ساختن فرهنگ ایمنی با گفت‌وگوهای مؤثر در محیط کار و ایجاد روابط مناسب با کارکنان خبرداد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، چهارمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار شرکت فولاد مبارکه در روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴، در سالن همایش‌های مرکز تحقیقات شرکت با حضور معاونان بهره‌برداری و سرمایه انسانی، مدیران ارشد تولید، خدمات فنی و پشتیبانی و کنترل کیفیت و پایداری، مشاور مدیرعامل، مدیران، رؤسا، سرپرستان، کارشناسان و تکنسین‌های ایمنی نواحی و کارکنان ایمنی مرکز حضور داشتند.

در این نشست که مطابق با الزام قانونی ماده ۹۳ قانون کار و با هدف تبادل‌نظر و هم‌اندیشی در زمینه ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان برگزار شد، گزارش عملکرد ایمنی شرکت، وضعیت ایمنی جرثقیل‌ها و سازه‌های فولاد مبارکه و آخرین شاخص‌های ایمنی شرکت ارائه شد.

به گزاش خبرنگار فولاد، غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه، در این جلسه ضمن تشکر از تلاش‌ها و حساسیت مدیران و کارشناسان ایمنی، از تعهد رهبری سازمان، نظم و دیسیپلین کارگاهی و بازرسی‌های مستمر و تکرار رفتارهای ایمن به‌عنوان سه اصل اساسی در حوزه ایمنی یاد و اضافه کرد: در خصوص اصل اول، ایجاد فرهنگ ایمنی و فضای مثبت در سازمان، نیازمند تعهد مدیران و الگو بودن آن‌هاست. در اصل دوم، تهیه گردش‌کارها و سازماندهی مناسبِ فعالیت‌ها از اصول مهم نظم و انضباط کارگاهی است و در حوزه اصل سوم، بازرسی‌های مستمر و تکرار رفتارهای ایمن مورد تأکید است، زیرا از این طریق، این رفتارها ملکه ذهن کارکنان می‌گردد و فرهنگ ایمنی در محیط کار نهادینه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ ایمنی در اتاق جلسات ساخته نمی‌شود و برای دست‌یابی به فرهنگ ایمنی مثبت، گفت‌وگوهای مؤثر در محیط کار و روابط مناسب با کارکنان ضروری است، پاسخ‌گویی به سیستم یافته‌های ایمنی و کارت‌های سبز، جدیت در اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، استفاده از لوازم حفاظت فردی و تحلیل دقیق حوادث تکرارشونده را ضروری دانست و پس از آن بر لزوم مدیریت بحران و مقابله با تهدیدهای احتمالی، به‌ویژه در حوزه جرثقیل‌ها و سازه‌های فلزی حساس تأکید کرد.

به گفته سلیمی در بروز حوادث، تنها کارکنان مقصر نیستند؛ مدیران و سرپرستان هستند که با عدم کنترل و نظارت مستمر زمینه بروز خطا را فراهم می‌کنند. تعهد مدیران به مقوله ایمنی از رموز موفقیت یک سازمان متعالی مانند فولاد مبارکه است.

وی خواستار برگزاری جلسات تحلیل و تجزیه حوادث تکرارشونده و عبرت‌آموزی از آن‌ها شد و بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و رعایت دقیق استانداردها تأکید کرد.

 معاون سرمایه انسانی: حوادث به‌صورت دومینو قابلیت تکرار دارند

در ادامه این جلسه، حسین مدرسی‌فر، معاون سرمایه انسانی شرکت نیز ضمن تأکید بر لزوم پایش مستمر شاخص‌ها و تحلیل دقیق داده‌های ایمنی گفت: تحلیل داده‌های ایمنی به ما کمک می‌کند خطرات بالقوه را پیش از وقوع شناسایی و کنترل کنیم. همه ما مسئول هستیم تا این اطلاعات را جدی بگیریم و آن‌ها را به اقدامات پیشگیرانه تبدیل کنیم.

وی افزود: حوادث به‌صورت دومینو قابلیت تکرار دارند و تا زمانی که علل ریشه‌ای شناسایی نشود، احتمال وقوع خسارت‌های جبران‌ناپذیر وجود دارد. به همین دلیل برنامه مراقبتی ویژه‌ای برای نصب تجهیزات و فعالیت‌های تعمیراتی ضروری است.

مدرسی‌فر تأکید کرد: ایمنی سازه‌ها و تجهیزات حیاتی، به‌ویژه جرثقیل‌ها، نیازمند رعایت دقیق استانداردها و نگهداری مستمر است و کوچک‌ترین غفلت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

 رئیس ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و آتش‌نشانی: یادگیری از تجارب روزمره و مسئولیت‌پذیری در تمام سطوح ضروری است

جواد کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و آتش‌نشانی نیز در گزارشی جامع به عملکرد ایمنی شرکت پرداخت و شاخص‌های ایمنی تحت نظر انجمن جهانی تولیدکنندگان فولاد را ارائه کرد.

وی تأکید کرد: سلامت جسمی و روانی کارکنان باید در اولویت فعالیت‌های سازمان باشد. همچنین یادگیری از تجارب روزمره و مسئولیت‌پذیری در تمام سطوح سازمان ضروری است. مدیریت فعال خطرات، ازجمله اقدامات پیشگیرانه، پایه‌ای برای محیط کار ایمن است.

وی همچنین گزارشی از حوادث ماه گذشته، کارت‌های سبز ایمنی و یافته‌های ایمنی ارائه و بر اهمیت مدیریت مستمر و پیشگیرانه خطرات تأکید کرد.

علیرضا حیدری‌ابیانه رئیس بازرسی سازه‌ها، جرثقیل‌ها و بالابرها نیز به بررسی وضعیت ایمنی جرثقیل‌های سقفی و سازه‌های فلزی پرداخت و بر لزوم توجه تحلیل عمر تجهیزات، توجه به جرثقیل‌های پرریسک و رعایت استانداردهای نگهداری تأکید کرد.

گفتنی است در پایان این نشست، بر تعهد مدیریت به ایمنی و فرهنگ ایمنی مثبت، تحلیل ریشه‌ای حوادث و عبرت‌آموزی از آن‌ها، مراقبت ویژه از تجهیزات حیاتی و حساس، استمرار اقدامات پیشگیرانه و سرعت ‌بخشیدن به پروژه‌های ایمنی تأکید شد.

 

انتهای پیام/
