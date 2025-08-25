به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه اصفهان، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه، هم‌زمان با دومین روز رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، از نمایشگاه جانبی این رویداد بازدید کرد. این نمایشگاه که یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی کشور است، فضای مناسبی برای معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی فراهم می‌کند.

وی در بازدید از پاویون گروه فولاد مبارکه، با مدیران و کارشناسان حاضر در غرفه‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه بزرگ صنعتی به بحث و تبادل‌نظر پرداخت و ضمن تأکید بر اهمیت توسعه پایدار در صنعت فولاد، بر لزوم همکاری‌های بیشتر میان شرکت‌ها و نهادهای مختلف برای ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین به بررسی جدیدترین محصولات و فناوری‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه پرداخت و از نزدیک با روندهای نوین در صنعت فولاد آشنا شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه گروه فولاد مبارکه، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این فناوری‌ها بتوان گام‌های مؤثری در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برداشت.

معاون فروش فولاد مبارکه خبر داد:

عرضه بیش از ۸۰ درصد محصولات فولاد مبارکه از طریق بورس کالا

رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در حاشیه نمایشگاه رویداد جامع معدن و صنایع معدنی از عرضه بیش از ۸۰ درصد محصولات فولاد مبارکه از طریق بورس کالا و توسعه محصولات کیفی‌تر و تمرکز هرچه بیشتر بر تولید محصولات کیفی در این شرکت خبر داد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل تقاضای بالای ورق گرم و سرد، امکان صادرات این محصولات وجود نداشت ادامه داد: اما رکود اخیر در بازار داخل و بازاریابی مؤثر در کشورهای همسایه و سایر بازارهای هدف، زمینه صادرات گسترده‌تری را فراهم کرد، به‌گونه‌ای که طی ۴ ماه اخیر به‌اندازه کل صادرات ورق گرم و سرد سال گذشته، موفق به صادرات شدیم. پیش‌بینی می‌کنیم در ماه‌های آینده این روند ادامه یابد، اما نکته مهم، ضرورت حمایت از صادرات رسمی کشور است؛ سرکوب قیمت‌های داخلی باعث شده بخشی از محصولات عرضه‌شده در بورس کالا با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به کشورهای همسایه برود و این موضوع می‌تواند به صادرات رسمی آسیب بزند؛ بنابراین باید به عرضه و تقاضا احترام بگذاریم و محدودیت‌ها را از پیش پای تولیدکنندگان برداریم تا صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته فعال شود.

به گفته حیدری در سال‌های اخیر محدودیت‌های انرژی مشکلات زیادی برای صنعت فولاد ایجاد کرده است. فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش توانسته نیازهای داخلی را تأمین کند و هیچ محدودیتی در عرضه ورق گرم، سرد، گالوانیزه، رنگی و قلع‌اندود در بازار وجود نداشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد در ماه‌های باقی‌مانده از فصل گرما و سپس در فصل سرما، با حمایت‌های صورت‌گرفته، روند تولید شرکت بدون وقفه و با قدرت ادامه پیدا کند. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد محصولات ما از طریق بورس کالا عرضه می‌شود. ما معتقدیم که عرضه محصولات چه در بازار داخلی و چه صادراتی از این مسیر، موجب افزایش شفافیت در فروش می‌شود. فولاد مبارکه برای توسعه محصولات کیفی‌تر با هدف کاهش وابستگی درآمد به محصولات عمومی برنامه دارد.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه تصریح کرد: رکود بازار فرصت خوبی برای تمرکز بر تولید محصولات ویژه فراهم کرده است؛ ازاین‌رو همکاران ما در حال حاضر تولید اسلب API موردنیاز پروژه‌های نفت و گاز را آغاز کرده‌اند و ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن اسلب API در ماه‌های آینده سال وجود دارد. امیدواریم با افزایش فعالیت‌ها و حمایت‌های وزارت نفت و شرکت مهندسی توسعه گاز از طریق تخصیص منابع، بخش بیشتری از ظرفیت فولاد مبارکه به این پروژه‌ها اختصاص یابد.

مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه در کارگاه تحلیل تقاضای محصولات تخت با رویکرد توازن زنجیره تولید در افق چشم‌انداز ۱۴۱۰:

لزوم همکاری بیشتر تمامی ذی‌نفعان صنعت فولاد

به گزارش خبرنگار فولاد، در دومین روز از رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، کارگاه «تحلیل تقاضای محصولات تخت با رویکرد توازن زنجیره تولید در افق چشم‌انداز ۱۴۱۰» با هدف بررسی نیازهای آینده بازار و چالش‌های موجود در زنجیره تأمین و تولید محصولات فولادی توسط گروه فولاد مبارکه برگزار شد.

مجید فخاری، مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه در این کارگاه به تشریح اهمیت تحلیل تقاضا در راستای بهینه‌سازی فرایند تولید و توزیع محصولات تخت پرداخت و گفت: دست‌یابی به توازن در زنجیره تولید می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود.

وی تأکید کرد: با توجه به افق چشم‌انداز ۱۴۱۰، نیاز است که تمامی ذی‌نفعان صنعت فولاد همکاری‌های نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند به نیازهای بازار پاسخ دهند.

فخاری در این کارگاه روش‌ها و ابزارهای تحلیلی مورداستفاده برای پیش‌بینی تقاضا و چالش‌های موجود در این زمینه و همچنین نمونه‌های موفقیت‌آمیزی از عملکرد گروه فولاد مبارکه در زمینه مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی زنجیره تأمین را مطرح کرد.

گفتنی است این کارگاه با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود و فرصتی برای تبادل‌نظر و تجربه بین فعالان صنعت فولاد فراهم آورد. در پایان آن، مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه بر لزوم ایجاد یک شبکه اطلاعاتی قوی میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تأکید کرد تا بتوان به‌طور مؤثری به نیازهای آینده صنعت فولاد پاسخ داد.

گفتنی است در پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران که از ۲۷ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد، گروه فولاد مبارکه در غرفه‌های ۲۹ و ۳۰ سالن B به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود از جمله فولاد هرمزگان جنوب، گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد، شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا)، شرکت تأمین و فراوری مواد معدنی فولاد مبارکه، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، شرکت فرآوری معدنی اُپال کانی پارس و راهبران فولاد اصفهان، حضوری فعال داشت و به معرفی محصولات و خدمات خود پرداخت.

