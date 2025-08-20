به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، رضا حیدری معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت: در سال‌های گذشته به دلیل تقاضای بالای ورق گرم و سرد، امکان صادرات این محصولات وجود نداشت، اما رکود اخیر در بازار داخل و بازاریابی مؤثر در کشورهای همسایه و سایر بازارهای هدف، زمینه صادرات گسترده‌تری را فراهم کرد، به‌گونه‌ای که طی ۴ ماه اخیر به اندازه کل صادرات ورق گرم و سرد سال گذشته، موفق به صادرات شدیم.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در ماه‌های آینده این روند ادامه یابد، اما نکته مهم، ضرورت حمایت از صادرات رسمی کشور است؛ سرکوب قیمت‌های داخلی باعث شده بخشی از محصولات عرضه‌شده در بورس کالا با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به کشورهای همسایه برود و این موضوع می‌تواند به صادرات رسمی آسیب بزند. بنابراین باید به عرضه و تقاضا احترام بگذاریم و محدودیت‌ها را از پیش پای تولیدکنندگان برداریم تا صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته فعال شود.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه عنوان کرد: در سال‌های اخیر محدودیت‌های انرژی مشکلات زیادی برای صنعت فولاد ایجاد کرده است. فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش توانسته نیازهای داخلی را تأمین کند و هیچ محدودیتی در عرضه ورق گرم، سرد، گالوانیزه، رنگی و قلع‌اندود در بازار وجود نداشته باشد.

حیدری اظهار کرد: امیدواریم در ماه‌های باقی‌مانده از فصل گرما و سپس در فصل سرما، با حمایت‌های صورت‌گرفته، روند تولید شرکت بدون وقفه و با قدرت ادامه پیدا کند. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد محصولات ما از طریق بورس کالا عرضه می‌شود. ما معتقدیم که عرضه محصولات چه در بازار داخلی و چه صادراتی از این مسیر، موجب افزایش شفافیت در فروش می‌شود. فولاد مبارکه برای توسعه محصولات کیفی‌تر با هدف کاهش وابستگی درآمد به محصولات عمومی برنامه دارد.

وی بیان کرد: رکود بازار فرصت خوبی برای تمرکز بر تولید محصولات ویژه فراهم کرد. همکاران ما در حال حاضر تولید اسلب API مورد نیاز پروژه‌های نفت و گاز را آغاز کرده‌اند و ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن اسلب API در ماه‌های آینده سال وجود دارد. امیدواریم با افزایش فعالیت‌ها و حمایت های وزارت نفت و شرکت مهندسی توسعه گاز از طریق تخصیص منابع ،بخش بیشتری از ظرفیت فولاد مبارکه به این پروژه‌ها اختصاص یابد.

