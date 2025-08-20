به گزارش ایلنا به نقل از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در جریان دومین روز برگزاری پانزدهمین همایش و نمایشگاه، میزگرد تخصصی با عنوان «چشم‌انداز توسعه صنعت فولاد و سنگ‌آهن فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» برگزار شد.

در این نشست، اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، درباره روند قیمت سنگ‌آهن در سال‌های آینده اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸ قیمت سنگ‌آهن از شرایط فعلی که حدود ۹۷ تا ۱۰۰ دلار در نوسان است، به سمت ۸۰ دلار کاهش یابد. به عبارت دیگر، کف پیش‌بینی برای قیمت سنگ‌آهن در چهار تا پنج سال آینده پایین است و روندی نزولی دارد.

ده شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در قالب یک غرفه مشترک در سالن A نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد در مجموعه برج میلاد حضور دارند.

