گامی بلند در مسیر توسعه پایدار و مسئولیتهای زیستمحیطی
قائممقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، در بازدید از سایت دپوی سرباره اهواز، بر تعهد این شرکت به توسعه پایدار و رعایت دقیق الزامات زیستمحیطی تاکید کرد. این سایت که با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی و با بهرهگیری از پیشرفتهترین سیستمهای کنترل آلودگی احداث شده، سالانه ۱.۲ میلیون تن سرباره صنعتی را بدون هیچگونه اثر منفی بر محیط زیست منطقه دپو میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در این بازدید که با حضور مسعود توکلفرد مدیر HSE، کریم سرخی مدیر محیط زیست، محمد جامعی مدیر روابط عمومی بود، کلانتر مدیرعامل شرکت یاوران فولاد جنوب به عنوان پیمانکار متولی سایت سرباره همراه بود، گزارشی از وضعیت فعلی سایت، عملکرد آن و اقدامات زیستمحیطی در حال انجام ارائه گردید.
سایت دپوی سرباره که از ابتدای سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده، با سرمایهگذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت فولاد خوزستان احداث شده و در حال حاضر سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار تن سرباره صنعتی در این سایت دپو می شود. این سایت با بهرهگیری از سیستمهای کنترل آلودگی، از جمله پاشش آب تحت فشار، موفق به مدیریت کامل آلایندگیها شده و از منظر زیستمحیطی فاقد هرگونه اثر منفی بر منطقه است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در جریان این بازدید قائممقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی ضمن تاکید بر نقش حیاتی رعایت الزامات زیستمحیطی در تداوم فعالیتهای صنعتی، به اهمیت پروژهی "کمربند فضای سبز" اطراف سایت اشاره کرد. این پروژه در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و با هدف ایجاد فضای سبز پایدار، بهبود چشمانداز شهری و ارتقای کیفیت محیط زیست منطقه در حال اجراست.
گفتنی است، شرکت فولاد خوزستان همواره تلاش نموده تا در کنار تولید و توسعه اقتصادی، مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی خود را با جدیت دنبال کند و پروژههایی مانند سایت دپوی سرباره نمونهای از این رویکرد متعهدانه به شمار میرود.