از اکتشاف تا تولید؛ روایت نقشآفرینی گروه «ومعادن» در پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی
پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی کشور، در حال برگزاری است و توجه فعالان این حوزه را به خود جلب کرده است. این رویداد مهم که هر ساله با مشارکت گسترده شرکتهای معدنی و صنایع معدنی برپا میشود، امسال نیز تا سیام مرداد ماه پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
در نمایشگاه اختصاصی این رویداد، هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات به همراه ۱۰ شرکت زیرمجموعه قدرتمند خود حضوری چشمگیر دارند. این شرکتها عبارتند از:
- شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل
- شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)
- شرکت تولید و توسعه پویا انرژی
- شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات
- شرکت فولاد کردستان
- شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
- شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان
- شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)
- شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
- و شرکت فولاد اقلید پارس
این حضور گسترده، نشاندهنده اهمیت و جایگاه ویژه این رویداد در تقویم معدنی کشور است که به بستری برای همافزایی و نمایش توانمندیهای این صنعت تبدیل شده است.