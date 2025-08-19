خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از اکتشاف تا تولید؛ روایت نقش‌آفرینی گروه‌ «ومعادن» در پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

از اکتشاف تا تولید؛ روایت نقش‌آفرینی گروه‌ «ومعادن» در پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی
کد خبر : 1675401
لینک کوتاه کپی شد.

پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی کشور، در حال برگزاری است و توجه فعالان این حوزه را به خود جلب کرده است. این رویداد مهم که هر ساله با مشارکت گسترده شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی برپا می‌شود، امسال نیز تا سی‌ام مرداد ماه پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی کشور، در حال برگزاری است و توجه فعالان این حوزه را به خود جلب کرده است. این رویداد مهم که هر ساله با مشارکت گسترده شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی برپا می‌شود، امسال نیز تا سی‌ام مرداد ماه پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

در نمایشگاه اختصاصی این رویداد، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به همراه ۱۰ شرکت زیرمجموعه قدرتمند خود حضوری چشمگیر دارند. این شرکت‌ها عبارتند از:

  • شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل
  • شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)
  • شرکت تولید و توسعه پویا انرژی
  • شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات
  • شرکت فولاد کردستان
  • شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
  • شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان
  • شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)
  • شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
  • و شرکت فولاد اقلید پارس

این حضور گسترده، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه این رویداد در تقویم معدنی کشور است که به بستری برای هم‌افزایی و نمایش توانمندی‌های این صنعت تبدیل شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور