به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی کشور، در حال برگزاری است و توجه فعالان این حوزه را به خود جلب کرده است. این رویداد مهم که هر ساله با مشارکت گسترده شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی برپا می‌شود، امسال نیز تا سی‌ام مرداد ماه پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

در نمایشگاه اختصاصی این رویداد، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به همراه ۱۰ شرکت زیرمجموعه قدرتمند خود حضوری چشمگیر دارند. این شرکت‌ها عبارتند از:

شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل

شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)

شرکت تولید و توسعه پویا انرژی

شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات

شرکت فولاد کردستان

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

و شرکت فولاد اقلید پارس

این حضور گسترده، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه این رویداد در تقویم معدنی کشور است که به بستری برای هم‌افزایی و نمایش توانمندی‌های این صنعت تبدیل شده است.

