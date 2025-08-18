خبرگزاری کار ایران
حضور شرکت فولاد هرمزگان در سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

شرکت فولاد هرمزگان در سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدن و پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران حضور یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی و در ذیل آن، پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با موضوع با نگاهی به بازار، از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ به‌ مدت ۴ روز، در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

شرکت فولاد هرمزگان همانند دوره‌های گذشته، در این رویداد حضور فعالی خواهد داشت و در پاویون گروه فولاد مبارکه در غرفه‌های ۲۹ و ۳۰ سالن B به همراه دیگر شرکت‌های گروه پذیرای فعالان صنعت فولاد خواهد بود.

گفتنی است؛ دوره سوم رویداد جامع معدن و صنایع معدنی طی 4 روز متوالی و همزمان با رویداد سالانه «پانزدهمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران با نگاهی به بازار» برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد فرصتی ارزشمند جهت تبادل اطلاعات بین بازیگران اصلی حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از دولت، بخش خصوصی و انجمن‌‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی است که شرکت فولاد هرمزگان برای استفاده از فرصت به وجود آمده در این رویداد حضور خواهد یافت.

 

