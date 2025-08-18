حضور چادرملو در پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکتهای تابعه خود در پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران حضور مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، هدف از این حضور گسترده، معرفی جدیدترین دستاوردها، اقدامات و فعالیتهای این شرکت، تبادل اطلاعات و همگرایی با فعالان صنعت فولاد خواهد بود.
شرکت چادرملو با هدف ارائه تازهترین فناوریها و نوآوریها، پیشرفت پروژهها و طرحهای توسعهای، ضمن تقویت جایگاه راهبردی خود در صنعت فولاد، در این رویداد حضور مییابد.
گفتنی است، چادرملو بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت فولاد کشور، توانسته است به رغم تحریم و ناترازی انرژی، گامهای رو به رشدی بردارد.
حضور در این همایش و نمایشگاه، فرصتی برای معرفی توانمندیها، قابلیتها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این شرکت و سایر توابع آن است.
پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران با نگاهی به بازار، از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ مردادماه جاری در سالن همایش و نمایشگاه بینالمللی برج میلاد تهران برگزار میشود.