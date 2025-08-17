خبرگزاری کار ایران
درخشش تیم بانوان صنعت فولاد مبارکه در مسابقات تنیس روی میز ایمیدرو

درخشش تیم بانوان صنعت فولاد مبارکه در مسابقات تنیس روی میز ایمیدرو
مسابقات تنیس روی میز بانوان ایمیدرو و شرکت‌های تابعه، از ۱۵ تا ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴، با حضور ۱۲ تیم در سه بخش تیمی، دوبل و انفرادی به میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، در این دوره از رقابت‌ها، بانوان ورزشکار فولاد مبارکه با عملکردی چشمگیر، موفق به کسب چندین عنوان برتر شدند: بخش تیمی: مقام اول: صنعت فولاد مبارکه اصفهان (عاطفه مرادی، فاطمه طاعات، کتایون محمدی، سمیه حسینی)؛ بخش دوبل: مقام سوم مشترک: صنعت فولاد مبارکه اصفهان (عاطفه مرادی و کتایون محمدی)؛ بخش انفرادی: مقام اول: صنعت فولاد مبارکه اصفهان (فاطمه طاعات) و مقام سوم مشترک: صنعت فولاد مبارکه اصفهان (عاطفه مرادی).

گفتنی است؛ در این رقابت‌ها خانم بلوچی به‌عنوان مربی و خانم نگهداری به‌عنوان سرپرست، تیم بانوان صنعت فولاد مبارکه را همراهی کردند.

