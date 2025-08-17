موکب «شهدای فولاد مبارکه» میزبان جاماندگان مراسم پیادهروی اربعین
همزمان با اربعین حسینی، موکب فولاد مبارکه در شهر اصفهان میزبان زائران پیادهروی «الی اصحاب الحسین» بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رئیس واحد امور فرهنگی مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر و با اشاره به جایگاه معنوی اربعین حسینی گفت: اربعین نماد همبستگی مسلمانان جهان حول محور ولایت و امامت است و همانگونه که همگان شاهدند، هر سال بر شکوه و عظمت این رویداد افزوده میشود.
وی افزود: در سالهای اخیر برای افرادی که امکان حضور در کربلای معلا را ندارند، مراسم مشابهی در شهرهای مختلف از جمله اصفهان برگزار میشود. بر همین اساس، فولاد مبارکه در راهپیمایی «الی اصحاب الحسین» که از صبح تا ظهر روز پنجشنبه 23 مردادماه مصادف با اربعین حسینی و به مقصد گلستان شهدای اصفهان برگزار شد موکب شهدای فولاد را برپا ساخت و به شرکتکنندگان این مراسم خدمترسانی کرد.
سامونی با تأکید بر نقش مؤثر شرکتهای پیشرو در همراهی با ارزشهای جامعه تصریح کرد: سازمانهایی که رسالت خود را فراتر از تولید تعریف میکنند، در حقیقت در حال سرمایهگذاری بر بزرگترین دارایی هر جامعه، یعنی سرمایه اجتماعی و فرهنگی آن هستند. فولاد مبارکه نیز با همین نگاه، هر سال، علاوه بر مشارکت مسئولانه در سطح ملی در این حماسه باعظمت، در راهپیمایی روز اربعین در اصفهان نیز جهت برپایی موکب شهدای فولاد مبارکه اقدام کرده تا ضمن ادای دین به باورهای دینی و فرهنگی مردم، پیوند خود را با جامعه عمیقتر سازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام، در ادامه همراهی همیشگی فولاد مبارکه با آحاد جامعه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی انجام میشود و ما بر خود وظیفه میدانیم که در چنین رویدادهای ارزشمندی حضور مؤثر داشته باشیم.