خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موکب «شهدای فولاد مبارکه» میزبان جاماندگان مراسم پیاده‌روی اربعین

موکب «شهدای فولاد مبارکه» میزبان جاماندگان مراسم پیاده‌روی اربعین
کد خبر : 1674724
لینک کوتاه کپی شد.

هم‌زمان با اربعین حسینی، موکب فولاد مبارکه در شهر اصفهان میزبان زائران پیاده‌روی «الی اصحاب الحسین» بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رئیس واحد امور فرهنگی مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر و با اشاره به جایگاه معنوی اربعین حسینی گفت: اربعین نماد همبستگی مسلمانان جهان حول محور ولایت و امامت است و همان‌گونه که همگان شاهدند، هر سال بر شکوه و عظمت این رویداد افزوده می‌شود.

 وی افزود: در سال‌های اخیر برای افرادی که امکان حضور در کربلای معلا را ندارند، مراسم مشابهی در شهرهای مختلف از جمله اصفهان برگزار می‌شود. بر همین اساس، فولاد مبارکه در راهپیمایی «الی اصحاب الحسین» که از صبح تا ظهر روز پنج‌شنبه 23 مردادماه مصادف با اربعین حسینی و به مقصد گلستان شهدای اصفهان برگزار شد موکب شهدای فولاد را برپا ساخت و به شرکت‌کنندگان این مراسم خدمت‌رسانی کرد.

سامونی با تأکید بر نقش مؤثر شرکت‌های پیشرو در همراهی با ارزش‌های جامعه تصریح کرد: سازمان‌هایی که رسالت خود را فراتر از تولید تعریف می‌کنند، در حقیقت در حال سرمایه‌گذاری بر بزرگ‌ترین دارایی هر جامعه، یعنی سرمایه اجتماعی و فرهنگی آن هستند. فولاد مبارکه نیز با همین نگاه، هر سال، علاوه بر مشارکت مسئولانه در سطح ملی در این حماسه باعظمت، در راهپیمایی روز اربعین در اصفهان نیز جهت برپایی موکب شهدای فولاد مبارکه اقدام کرده تا ضمن ادای دین به باورهای دینی و فرهنگی مردم، پیوند خود را با جامعه عمیق‌تر سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام، در ادامه همراهی همیشگی فولاد مبارکه با آحاد جامعه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود و ما بر خود وظیفه می‌دانیم که در چنین رویدادهای ارزشمندی حضور مؤثر داشته باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور