مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در حاشیه دیدار تیمهای فوتسال فولاد هرمزگان و پالایش نفت مطرح کرد:
حمایت فولاد هرمزگان از ورزش؛ از ردههای پایه تا لیگهای ملی/ به دنبال جهانیسازی استعدادهای ورزشی هرمزگان هستیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: فولاد هرمزگان با توجه به جو پرنشاط و پرانرژی مردم خونگرم استان برای مسابقات، از تیمهای ورزشی و ردههای پایه تا قهرمانی به طور کامل حمایت میکند و حتی به دنبال جهانیسازی استعدادهای استان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم در حاشیه دیدار تیم فوتسال فولاد هرمزگان با پالایش نفت بندرعباس در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی با تاکید بر این موضوع که فوتسال جزو ورزشهای مطرح در استان و حتی در رده ملی بوده و زبانزد است. به جو فوقالعاده و پرانرژی ورزشگاه در این مسابقه اشاره کرد و گفت: از سوی هر دو تیم شاهد بازی خیلی خوب و جذابی بودیم و در واقع جو ورزشگاه میان تماشاگران دو تیم و شور و نشاط آنها بسیار عالی بود.
حمایت کامل از استعدادهای ورزشی
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با تشکر از تلاشهای صورت گرفته در تیم فوتسال در این دیدار، به رویکرد فولاد هرمزگان نسبت به ورزش اشاره کرد و گفت:
با توجه به جو پرشور و نشاطی که در ورزشگاه از سوی مردم استان هرمزگان در ورزشگاه مشاهده کردیم، مسئولیت ما در حوزه ورزش بسیار سنگین است.
وی در ادامه گفت: شرکت فولاد هرمزگان جزو بنگاههای اقتصادی پیشرو در حوزه ورزش بوده و رویکرد اصلی ما این است که با توجه ویژه به ورزش ، شور و نشاط را در جامعه ایجاد کنیم. این شرکت در استان در بین بنگاههای صنعتی بیشترین تیم ورزشی و ورزشکار را دارد و رویکرد ما حمایت کامل از تیمهای ورزشی است.
وی ادامه داد: ما در راستای ایجاد امیدآفرینی و ایجاد شور و نشاط باید وقت و انرژی بیشتری را در حوزه ورزش بگذاریم و بتوانیم در ورزشهایی که استان هرمزگان در آنها ظرفیت و استعداد بیشتری دارد، برنامهریزیهای لازم را انجام دهیم.
رحیم گفت: با برنامههایی که در دست اقدام داریم، امیدوار هستیم در ردههای پایه جوانان مستعدی را شناسایی و به ورزش کشور معرفی کنیم وی تاکید کرد: به تدریج حضور خود را در این ورزشها افزایش خواهیم داد تا در رشتههای متعدد در ردههای بالای لیگهای ملی فعالیت کنیم.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پایان عنوان کرد: اعتقاد ما بر این است که حتی در برخی از ورزشها با توجه به استعدادهای کمنظیری که در استان وجود دارد، میتوانیم فراتر از مرزها و حتی جهانی فکر کنیم و موجبات تعالی و رشد ورزش استان هرمزگان را فراهم آوریم. رشتههای ساحلی و آبی قطعا در این زمینه مد نظر ما خواهد بود و با برنامههایی که داریم برای استعدادهای این رشتهها فرصت های ویژه ایجاد خواهیم کرد .