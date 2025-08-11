رونمایی از نخستین دامپتراک خودران ایران در مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، فیض در این باره گفت: این دامپتراک که با سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی ساخته شده است، به زودی در معدن مس سرچشمه رونمایی و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی همچنین در این جلسه با بیان اینکه تنها با رویکرد پژوهش‌محور و توجه به فناوری‌های نوین می‌توان مسیر صنعتی شدن را هموار کرد، گفت: این دستاورد که تمام تست‌های فنی را گذرانده است، گام مهمی در توسعه فناوری‌های معدنی کشور محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه با تاکید بر رفع موانع احتمالی و کنترل گلوگاه‌های مسیر ساخت دامپتراک برقی در این شرکت، اظهار داشت: این پروژه نیز در حال حاضر پیشرفت حدود ۶۰ درصدی دارد و لازم است مشکلات پیش روی تکمیل آن مرتفع شود تا شرکت سازنده با فراغ بال نسبت به ساخت آن اقدام کند.

