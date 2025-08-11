آغاز به کار درمانگاه تخصصی آتیه فولادسنگان با هدف ارتقای سطح سلامت مردم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد سنگان، در روزهای اخیر، درمانگاه تخصصی آتیه فولاد سنگان در شهرستان خواف با هدف بهبود دسترسی به خدمات درمانی و ارتقای سطح سلامت مردم، فعالیت خود را آغاز کرده است.

این درمانگاه که اولین مرکز درمانی خصوصی در خواف است، خدمات متنوعی از جمله پزشکی عمومی و تخصص‌هایی مانند اطفال، چشم‌پزشکی، ارتوپدی، قلب و عروق، دندان‌پزشکی، زنان و زایمان، مغز و اعصاب و بیماری‌های داخلی را ارائه می‌دهد. این اقدام شرکت فولاد سنگان، ضمن کاهش فشار بر تنها بیمارستان شهر، گامی مهم در راستای مسئولیت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی مردم منطقه محسوب می‌شود.

