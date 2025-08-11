رشد ۱۳ درصدی حجم صادرات آهن و فولاد ایران در ۴ ماهه نخست امسال‌

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، این انجمن آمار صادرات ۴ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم صادرات آهن و فولاد کشور، ۱۳ درصد معادل ۴۶۹ هزار تن افزایش داشته است. این در حالی است که در آمار ۳ ماهه، این شاخص نزولی بوده است.

ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۴ ماهه سال جاری با رشد ۷ درصدی به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است.

حجم صادرات بیلت و بلوم که در آمار ۳ ماهه افت ۸ درصدی داشت، در آمار ۴ ماهه تغییر روند داده و ۱۵ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن ۷۸ درصد در مقایسه با ۴ ماهه سال گذشته افزایش یافته است. این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده است.

تداوم روند نزولی قابل توجه در حجم صادرات مقاطع طویل فولادی از نکات مهم این گزارش است. صادرات میلگرد که مطابق اطلاعات کتاب سال فولاد ایران، سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل می‌شود، ۳۵ درصد کاهش یافته است!

صادرات اسلب که در سال ۱۴۰۳ افت ۳۲ درصدی را تجربه کرده، در بهار امسال ۶۱ درصد افزایش یافته است. صادرات انواع ورق های فولادی کشور نیز ۱۷۲ درصد رشد را به ثبت رسانده است که عمدتاً ناشی از تقویت رویکرد صادراتی در شرکت های گروه فولاد مبارکه از جمله این شرکت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری است.

