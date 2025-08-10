میدکو، میزبان اصحاب رسانه در روز خبرنگار
به مناسبت روز خبرنگار، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) میزبان جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای کشور شد. این مراسم با حضور دکتر علیرضا ابراهیمی، مدیرعامل میدکو و جمعی از مدیران و معاونان این شرکت برگزار گردید.
در این نشست صمیمی، خبرنگاران به طرح دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود درباره صنعت فولاد کشور و جایگاه میدکو در این حوزه پرداختند. ابراهیمی نیز ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاشهای مستمر اصحاب رسانه، بر نقش مهم و اثرگذار رسانهها در توسعه، شفافیت و ارتقای صنعت فولاد تأکید کرد..
مدیرعامل میدکو همچنین با پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران، بر تداوم ارتباط و تعامل سازنده میان مجموعه میدکو و جامعه رسانهای کشور تأکید کرد.