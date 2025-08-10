خبرگزاری کار ایران
English العربیه
تصمیمات کلیدی معاونت معدنی وزارت صمت برای رفع مشکلات مالی فولاد زاگرس اندیمشک

وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست مشترکی که با هدف بررسی و رفع موانع مالی و اقتصادی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک برگزار شد، بر عزم جدی این معاونت برای حل مشکلات این مجموعه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس، این نشست با حضور ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت‌ گل‌گهر، مهران عباس زاده مدیرعامل گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان و نماینده دیگر سهامداران فولاد زاگرس اندیمشک، برگزار شد.

در جریان این جلسه، آخرین وضعیت مالی و اجرایی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک که از سوی مدیرعامل این شرکت ارائه گردیده بود، بررسی و راهکارهای عملی برای تأمین نقدینگی، بهبود جریان سرمایه و تسریع در تکمیل این واحد صنعتی مطرح شد.
جعفری با اشاره به اهمیت فولاد زاگرس در زنجیره تأمین فولاد کشور، گفت: با همکاری سهامداران و حمایت وزارت صمت، مشکلات مالی این مجتمع در آینده‌ای نزدیک برطرف خواهد شد و زمینه برای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه فراهم می‌شود.
وی همچنین افزود که با اجرای تصمیمات اتخاذشده، علاوه بر رفع موانع موجود، مسیر بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های فولاد زاگرس با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک یکی از واحدهای مهم صنعتی جنوب غرب کشور است که نقش بسزایی در تأمین بیلت موردنیاز صنایع داخلی و ایجاد اشتغال در استان خوزستان ایفا می‌کند. سهامداران این مجتمع فولادی، شرکت‌هایی چون گل‌گهر، کاوند نهان زمین، فولاد مبارکه، گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان و چادرملو هستند.
انتظار می‌رود با اجرای این تصمیمات، پروژه مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک به‌زودی به‌روزهای اوج خود بازگردد و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی منطقه و کشور ایفا نماید.

