در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی از سوی فولاد مبارکه صورت گرفت؛
اعزام ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و توزیع یکمیلیون بطری آبمعدنی برای زائران اربعین حسینی
آیین پیادهروی اربعین، بهعنوان بزرگترین اجتماع معنوی شیعیان، همهساله با حضور میلیونها زائر از نقاط مختلف جهان برگزار میشود که نماد عشق و ارادت شیعیان به امام حسین (علیهالسلام) و فرصتی برای تجلی همبستگی و وحدت مسلمانان است. گروه فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد ایران و خاورمیانه، نقش مهمی در حمایت از این رویداد عظیم ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از فولاد مبارکه اصفهان، گروه فولاد مبارکه با هدف تسهیل سفر زائران حسینی، اقدام به اختصاص بخش قابلتوجهی از بزرگترین ناوگان اتوبوسرانی کارگری کشور کرده و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس را بهمنظور انتقال زائران از نقاط مختلف کشور به مرزهای ایران و عراق در نظر گرفته است. این اقدام نشاندهنده تعهد و مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه نسبت به جامعه و فرهنگ ایرانی-اسلامی است.
مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه بر این باور است که حمایت از برپایی مراسم پیادهروی اربعین یکی از وظایف ملی و مذهبی و فرصتی برای تجدیدعهد با آرمانهای امام حسین (علیهالسلام) و ترویج فرهنگ عاشوراست. با توجه به تعداد بسیار زیاد زائران، فراهم کردن امکانات مناسب برای سفر آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است و گروه فولاد مبارکه در تلاش است تا با تقویت زیرساخت و تجهیز موکبهای ایرانی و برپایی موکبهای اربعین در خاک عراق، خدمات بهتری به دوستداران اهلبیت (علیهالسلام) ارائه دهد.
علاوه بر اختصاص ۱۰۰ دستگاه اتوبوس، گروه فولاد مبارکه اقدام به توزیع یکمیلیون بطری آبمعدنی در میان زائران کرده است. این اقدام برای تأمین نیازهای اولیه زائران صورت میگیرد و نشاندهنده توجه و اهتمام این گروه به رفاه حال زائران در طول مسیر پیادهروی اربعین است.
حمایتهای فولاد مبارکه از مراسم پیادهروی اربعین تنها به این دو مورد محدود نمیشود. این گروه صنعتی برنامههای فرهنگی اعم از چاپ و توزیع کتابچهها و تهیه اقلام ویژه فرهنگی را برای سفر زائران در نظر دارد. این اقدامات نشاندهنده همبستگی و همدلی این شرکت با مردم ایران و همچنین عشق و ارادت آنها به اهلبیت (علیهالسلام) است.
این حمایتها تجلی ارزشهای انسانی و اسلامی است که میتواند الگویی برای سایر شرکتها و نهادها باشد؛ امید است که با ادامه این روند، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم معنوی باشیم و زائران حسینی در امنیت و آرامش کامل به مقصد خود برسند.