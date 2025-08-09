به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ روز دوشنبه 13 مردادماه با حضور 78.34 درصد از سهام‌داران در سالن اجتماعات ساختمان نگین نقش‌جهان اصفهان برگزار شد. مجمعی که در پایان آن و در سخت‌ترین شرایط کشور علی‌رغم 83,326 میلیارد ریال سود خالص ازدست‌رفته در سال 1403 به دلیل محدودیت‌های برق و گاز، تداوم سودرسانی سهم «فولاد» برای دارندگان سهام این شرکت معظم را شاهد بودیم.

فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای صنعتی و اقتصادی ایران، از بدو راه‌اندازی تاکنون همواره در تلاش برای سودآوری پایدار و رسیدن به قله‌ها، به‌عنوان پیشران صنعت کشور بوده است. کسب رتبه 44 بین بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادساز دنیا در سال 2024، مبین عزم راسخ فولاد مبارکه در تعالی صنعت کشور است.

ارزش‌آفرینی و ایجاد بازدهی‌های بالا برای سهام‌داران فولاد امری اتفاقی نیست؛ زیرا فولاد مبارکه با اتخاذ رویکرد مدیریتی مدون همواره با انجام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های دقیق و هدفمند از یک مجتمع تولیدی با ظرفیت 2.4 میلیون تن فولاد خام به یک گروه بزرگ معدنی و فولادی به پهنای کشور و با ظرفیت تولیدی بیش از 10.3 میلیون تن فولاد خام تبدیل شده است. با وجود این، در سال 1403 و از ابتدای سال 1404 تا کنون با محدودیت‌های انرژی (شامل برق، گازو آب) مواجه بوده و همان‌گونه که اشاره شد، این امر منجر به از دست رفتن بیش از 8 هزار میلیارد تومان در سال گذشته شده است.

از دیگر دلایل افت سود کارخانه‌های فولادی ازجمله فولاد مبارکه باید به افت محسوس قیمت‌های جهانی اشاره کرد؛ به‌طوری‌که قیمت ورق جهانی از 1,042 دلار در سال 2021 به محدوده 450 دلار در سال 2025 رسیده است که خود نقش مؤثری در کاهش سودآوری و درآمد شرکت‌های فولادی دارد.

اهتمام گروه فولاد مبارکه بر اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه در جغرافیای پهناور ایران

محدودیت‌های شدید انرژی طی سال‌های گذشته و نیاز به حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و جهانی، باعث شده شرکت طرح‌های توسعه‌ای مهمی نظیر نورد گرم 2، نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه خورشیدی و انتقال آب از دریا را برنامه‌ریزی و اجرا کند تا ریسک‌های پیش روی شرکت اثر کاهنده‌ای بر تداوم فعالیت و سودآوری شرکت نگذارد.

همچنین روند توسعه‌ها در گروه فولاد مبارکه نیز با جدیت در حال پیگیری است. ازجمله این پروژه‌ها می‌توان به احداث کارخانه‌های کنسانتره سنگ‌آهن در فولاد سنگان، اپال پارسیان سنگان، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، طرح‌های توسعه در فولاد هرمزگان، فولاد سپیددشت چهارمحال و بختیاری و... اشاره کرد تا گروه فولاد مبارکه در جغرافیای پهناور ایران، مسئولیت خود به‌عنوان پیشران صنعت کشور را به‌خوبی ایفا کند.

نکته حائز اهمیت اینکه روند توسعه‌های شرکت طی سال‌های اخیر با همراهی سهام‌داران در افزایش سرمایه‌های شرکت انجام پذیرفته است، به‌نحوی‌که سرمایه شرکت از 15,800 میلیارد در بدو ورود به بورس به 1,500,000 میلیارد ریال رسیده است.

انتهای پیام/