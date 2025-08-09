به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، در یکی دیگر از سلسله برنامه‌های رادیو فولاد، مهران سعیدی، مدیر توسعه جنبی و پشتیبانی فولاد مبارکه، با حضور در استودیوشیشه‌ای به تبیین وظایف و عملکرد این واحد پرداخته است. ماحصل گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

در مورد واحد توسعه جنبی و پشتیبانی توضیح دهید.

معاونت طرح و توسعه پروژه‌های فولاد مبارکه را انجام می‌دهد. پروژه‌های خارج از نواحی تولیدی به واحد توسعه جنبی و پشتیبانی معاونت طرح و توسعه واگذار می‌شود. این پروژه‌ها در 6 بخش تقسیم‌بندی می‌شوند:

- پروژه‌های ایمنی، مانند پمپ‌خانه و رینگ آتش‌نشانی، پروژه دیک‌وال مخازن گازوئیل برای جلوگیری از توسعه حریق و سیستم اطفای حریق؛

- پروژه‌های محیط زیستی برای رفع آلودگی‌ها، مانند پروژه غبارگیر آهن‌سازی، پروژه کارگاه رنگ و سندبلاست تعمیرگاه مرکزی و پروژه کارگاه رنگ و سندبلاست ریخته‌گری و فولادسازی؛

- پروژه‌های مربوط به تکریم و رفاه کارکنان فولاد و پیمانکاران، مانند، رستوران واحد گندله‌سازی، ساختمان اداری و رستوران برای نورد گرم، پروژه‌های متوالی آسانسور در نواحی، سیستم تهویه تعمیرگاه مرکزی، احداث ورزشگاه چندمنظوره، احداث استخر، اورژانس و درمانگاه در فولاد مبارکه و رختکن و رستوران کمپ پیمانکاران.

- پروژه‌های حفاظت و پدافند غیرعامل، مانند پروژه دوربین‌های مداربسته بخش نواحی تولیدی و حراست، نصب سیستم کنترل دسترسی برای اتاق‌های برق و اتوماسیون، پروژه دیوار بتنی جهت تصفیه‌خانه صفاییه و پروژه کارت‌زنی به روش تشخیص چهره؛

- پروژه‌های مسئولیت‌های اجتماعی که به‌منظور ارتقای سلامت، رفاه و فرهنگ و دانش مردم منطقه اطراف فولاد مبارکه و استان اصفهان انجام می‌شود، مانند مجموعه فرهنگی، اداری، تجاری ارکیده شهرمبارکه و احداث پارکینگ محل استراحت راننده‌ها داخل فولاد مبارکه.

- پروژه‌های تعاملات منطقه‌ای که به منظور تعامل کاری با مردم منطقه مبارکه و لنجان انجام می‌شود، مانند احداث پل برای عبور و مرور کامیون‌ها و تریلی‌های فولاد مبارکه و توسعه ایستگاه ریلی حسن آباد و اصلاح پل جاده و مسیر زرین شهر؛

- پروژه‌های مرتبط با تولید و توسعه فولاد، مانند پروژه جاده اختصاصی نورد گرم که به احداث و راه‌اندازی پروژه نورد گرم 2 و پروژه گمرک و نیروگاه کمک می‌کند، پروژه گمرک اختصاصی در زمینه واردات و صادرات، پروژه ساخت و نوسازی جرثقیل‌های واحدهای نورد گرم و نورد سرد، پروژه بزرگ زیرساخت شبکه فولاد مبارکه و پروژه ارتقا و توسعه مرکز تلفن.

در سال جاری چند پروژه در دست اقدام دارید؟

به‌طور متوسط سالانه 40 تا 45 پروژه جاری از کوچک و بزرگ داشته‌ایم. سال 1403 تعداد زیادی پروژه تحویل داده شد که به‌نوعی رکورد واحد ما بوده است و در حال حاضر بین 35 تا 40 پروژه در دست اقدام داریم.

- پروژه‌های زیر سقف در حال اجرا

پروژه‌هایی که داخل فنس هستند عمدتاً خارج از نواحی انجام می‌شوند، خصوصاً پروژه‌هایی که غیرمتمرکزند. به‌عنوان مثال، پروژه دوربین‌های مداربسته که از ورزشگاه نقش‌جهان گرفته تا تمامی فنس داخل و مسیرهای ورودی و خروجی، تونل‌های برق و زیرزمین‌ها را شامل می‌شود. پروژه‌های فیبر نوری و زیرساخت شبکه نیز در نقاط متعددی از فولاد مبارکه اجرا شده است. ما پروژه‌های زیرسقف هم داریم؛ یعنی پروژه‌هایی که در زیر سقف نواحی انجام می‌شود، مانند پروژه آسانسور نواحی سرد و گرم، سیستم تهویه و خنک‌کاری تعمیرگاه مرکزی، اورهال و تعمیرات و به‌روزرسانی جرثقیل‌های نورد سرد و گرم.

-پروژه‌های خارج از فنس

پروژه‌های خارج از فنس نیز شامل پروژه‌های مسئولیت‌های اجتماعی و تعاملات منطقه‌ای است که هدف از انجام آن ارتقای سلامت و فرهنگ و دانش و تعامل با مردم منطقه است. برخی از این پروژه‌ها عبارت‌اند از: احداث مجموعه فرهنگی اداری تجاری ارکیده که به عهده فولاد مبارکه است و با همکاری شهرداری مبارکه انجام شده و واحد ما نقش نظارت بر اجرا و پرداخت هزینه‌ها را بر عهده دارد؛ پروژه تقاطع غیرهم‌سطح و چهاردهانه وحدت که پروژه «شهدای فولاد مبارکه» نام‌گذاری شده و کاملاً انجام شده است (این پروژه باعث شده ترافیک منطقه و آمار تصادفات به‌شدت کاهش پیدا کند)؛ پروژه مرکز توانبخشی دیزیچه و محوطه‌سازی؛ تکمیل حسینیه مرکزی مبارکه؛ ورزشگاه نقش‌جهان که فعالیت‌های زیادی در آن انجام شده و هنوز هم جای کار دارد؛ پروژه قطار شهری بین شهرستان مبارکه و فولاد مبارکه به عهده ماست و چندین سال است این کار سخت و زمان‌بر با همکاری شهرداری مبارکه در حال انجام بوده و تقریباً 60 درصد مسیر آن آزادسازی شده است؛ پروژه توسعه ایستگاه ریلی حسن‌آباد و افزایش ظرفیت چهارخطه این ایستگاه.

درباره پروژه رختکن و رستوران پیمانکاران توضیح دهید.

این پروژه نیز جزو حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است و به‌منظور رفاه کارکنان پیمانکار اجرا می‌شود. این پروژه ساختمان بزرگی است، شامل رختکن و رستوران که 180 دوش دارد و 2 هزار نفر را در شیفت‌های مختلف پوشش می‌دهد. این ساختمان سه طبقه دارد و طبقه بالا رستوران است. پروژه در سه فاز تعریف شده و در حال حاضر منتظر تخصیص بودجه برای اجرای فاز بعدی پروژه هستیم تا ظرف چند ماه آینده پروژه به بهره‌برداری برسد.

درباره طرح توسعه گمرک اختصاصی فولاد مبارکه توضیح دهید.

یکی از پروژه‌های بسیار خوب و سودآور برای فولاد مبارکه پروژه گمرک اختصاصی است. این پروژه که در زمینی به مساحت 26 هکتار اجرا شد، چهار سوله 8500 متری بزرگ و در مجموع 34 هزار مترمربع فضا دارد که فضای بزرگی است. این پروژه برای فولاد مبارکه دستاوردهای زیادی به همراه داشته است؛ کالاهایی که از بنادر جنوبی کشور وارد می‌شود مستقیماً وارد این گمرک شده و مدیریت آن با خود ماست؛ زمان ترخیص کالا با خودمان است و این امر چابکی کار را افزایش می‌دهد.

هزینه‌های نگهداری کالا نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. همچنین می‌توانیم از فضای بسیار بزرگ گمرک استفاده کنیم و برخی قسمت‌های آن را به شرکت‌های مهم اطرافمان هم اختصاص دهیم و سودآوری داشته باشیم. این پروژه ظرف دو سال می‌تواند تمام هزینه‌های خودش را برگرداند.

در زمان تعریف پروژه، تصمیم بر این بود که به دلیل هزینه‌های زیاد، پروژه در دو فاز انجام شود؛ فاز اول شامل چهار سوله، روشنایی و ساختمان اداری و فاز دوم محوطه‌سازی و جرثقیل و مسیر ریلی. فاز اول با تکمیل دو سوله انجام گرفت و تصمیم بر آن شد که گمرک راه‌اندازی شود؛ بنابراین گمرک با 50 درصد ظرفیت راه‌اندازی شد.

در حال حاضر دو سوله دیگر هم تکمیل شده و یک محوطه‌سازی موقتی هم انجام می‌شود. با این کار فعلاً نیازی نیست فاز دوم با این حجم زیاد کار و هزینه زیاد انجام شود، چون مسیر ریلی و جرثقیل چندان نیاز نیست.

با اجرای پروژه‌های فولاد مبارکه چقدر فرصت شغلی ایجاد شده است؟

به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم 6 تا 10 هزار نفر که این تعداد فرصت شغلی، تهعد ما به مسئولیت‌های اجتماعی‌مان را نیز پوشش می‌دهد و به کسب‌وکارها رونق می‌بخشد.

انتهای پیام/