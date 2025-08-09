به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد مبارکه یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان ورق فولادی موردنیاز برای پروژه‌های عظیم انتقال آب کشور است. این شرکت در حال حاضر نقش مهمی در تأمین مواد اولیه برای خطوط لوله انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس به استان‌های مرکزی و شرقی کشور از جمله سیستان، یزد و خراسان دارد؛ همچنان‌که این نقش در پروژه انتقال آب به استان اصفهان نیز درخور توجه بود.

این شرکت حدود یک‌میلیون تن ورق خاص فولادی برای تولید لوله‌های انتقال آب به طول ۱۲۰۰ کیلومتر تولید کرده است. این ورق‌های فولادی ویژه با گریدهای خاص مانند X65 و ST52 تولید می‌شوند که استحکام بالایی دارند و امکان کاهش ضخامت ورق مصرفی را فراهم می‌کنند.

ورق‌های تولیدی برای پروژه انتقال آب دارای حداقل استحکام تسلیم ۴۵۰ مگاپاسکال و حداقل استحکام کششی ۵۳۵ مگاپاسکال هستند. به‌لحاظ تکنولوژی، این شرکت از دستگاه‌های شبیه‌ساز پیشرفته برای تولید گریدهای ویژه استفاده می‌کند و به سمت تولید ورق‌های فولادی با کربن کمتر حرکت کرده است.

در خصوص مزایای پروژه‌های انتقال آب باید گفت اجرای پروژه انتقال آب با مشارکت فولاد مبارکه مزایای متعددی دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: تأمین امنیت آبی برای صنایع استان اصفهان و کمک به احیای رودخانه زاینده‌رود؛ کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و مقابله با پدیده فرونشست زمین؛ ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی در مناطق مرکزی ایران؛ جلوگیری از خروج ارز با تأمین داخلی ورق‌های فولادی موردنیاز.

در شرایط فعلی کشورمان که بسیاری از شرکت‌ها به دلایل مختلف، ازجمله ناترازی انرژی، فرصت‌های زیادی را برای تولید از دست ‌داده و حتی زیان‌ده شده‌اند، با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه و همچنین با تلاش مضاعف کارکنان در گروه فولاد مبارکه شاهد به بار نشستن سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و به تبع آن، خودتأمینی انرژی هستیم، اقداماتی که باعث شده تولید و سوددهی در گروه فولاد مبارکه همچنان تداوم داشته باشد.

بنا بر اظهارنظر برخی کارشناسان، فولاد مبارکه با تولید و تأمین ورق موردنیاز شرکت‌های لوله‌ساز، راه آن‌ها را برای تأمین ورق از داخل کشور به‌جای واردات و تولید لوله‌های خاص انتقال آب هموار کرده است، اقدامی که می‌تواند از هر نظر ازجمله اشتغال‌زایی و در نهایت سوددهی به سهام‌داران فولاد مبارکه بسیار ارزشمند باشد. به خاطر داشته باشیم برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لوله‌سازی کشور به‌خصوص سازندگان لوله‌های انتقال آب کشور در گروه فولاد مبارکه هستند و سود حاصل از فرایندهای تولیدی و عملیاتی آن‌ها نیز می‌تواند سود قابل‌توجه و پایداری برای دارندگان سهام فولاد مبارکه به همراه داشته باشد.

چشم‌انداز آینده

فولاد مبارکه به‌عنوان پیشگام تأمین مواد اولیه برای پروژه‌های ملی انتقال آب، نفت و گاز، اعلام کرده آمادگی کامل دارد تا نیازهای این پروژه‌ها را تأمین کند. این شرکت با تولید محصولات باارزش‌افزوده بالا و دوستدار محیط‌زیست، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های زیربنایی کشور ایفا می‌کند.باتوجه‌به عزم ملی برای اجرای این پروژه‌ها و مشارکت فعال فولاد مبارکه، قطعاً این شرکت همچنان یکی از ارکان اصلی در تأمین نیازهای فولادی پروژه‌های انتقال آب در ایران خواهد بود.

تضمین تقاضای ورق برای پروژه‌های انتقال آب در شرایط رکود بازار

درحالی‌که متأسفانه پیش‌بینی‌ها از آن حکایت دارد که خشکسالی همچنان در کشور ما تداوم خواهد داشت، مشارکت و ایفای نقش‌ محوری گروه فولاد مبارکه در پروژه‌هایی نظیر انتقال آب به‌عنوان طرح‌های ملی می‌تواند تقاضای پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای ورق فولادی ایجاد می‌کنند. این تقاضای تضمین‌شده به شرکت کمک می‌کند تا از نوسانات شدید بازار جهانی فولاد در امان بماند.

ازآنجاکه ورق‌های تولیدی برای این پروژه‌ها از گریدهای ویژه مانند X65 و ST52بوده و ارزش‌افزوده زیادی دارند، تولید ورق موردنیاز این پروژه حاشیه سود بیشتری نسبت به سایر محصولات استاندارد برای شرکت به همراه خواهد داشت.

کاهش وابستگی به صادرات

از دیگر مزایای حضور مؤثر فولاد مبارکه در پروژه انتقال آب این است که در شرایطی که صادرات فولاد با چالش‌هایی مانند رقابت با فولاد چینی و مشکلات نقل‌وانتقال ارز مواجه است، تمرکز بر بازار داخلی و پروژه‌های ملی ریسک‌های مرتبط با صادرات را کاهش می‌دهد.

در حال حاضر فولاد مبارکه با اتخاذ راهکارهایی هدفمند و هوشمندانه، از جمله بهینه‌سازی فرایندهای تولید با سرمایه‌گذاری و حمایت از دانش‌بنیان‌ها، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری انرژی در خطوط تولید، تنوع‌بخشی به محصولات، توسعه گریدهای خاص متناسب با نیاز پروژه‌های ملی، سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه برای محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر ومدیریت موجودی و تکمیل زنجیره تأمین از طریق تعریف مأموریت‌های جدید برای شرکت‌های زیرمجموعه در گروه فولاد مبارکه، تلاش می‌کند به روند بهبود خود در همه زمینه‌ها از جمله سودآوری ادامه دهد.

باتوجه‌به عواقب قابل‌پیش‌بینیِ ناشی از خشکسالی و در نتیجه، تداوم اجرای پروژه‌های انتقال آب در سال‌های آینده و اهمیت استراتژیک آن‌ها، فولاد مبارکه در حوزه آب نیز همانند راهبردی که در زمینه خودتأمینی انرژی موردنیاز شرکت در پیش گرفته، موضع انفعالی ندارد و اتفاقاً همانند بسیاری دیگر از مواقع، در میدان عمل حضوری فعال و تأثیرگذار دارد. امروز با تصمیمات بهنگام و بخردانه، مدیریت گروه فولاد مبارکه، این سرمایه ملی، اکنون با احداث نیروگاه 914 مگاواتی سیکل ترکیبی و پیشگامی در احداث نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس خورشیدی، استفاده از پساب‌های شهری و صنعتی در چرخه تولید و بومی‌سازی بیش از 90 درصد کالاها و تجهیزات موردنیاز این صنعت تمامی تهدیدها را به فرصتی برای رشد و تعالی مبدل کرده است.

حضور فولاد مبارکه در پروژه‌های راهبردی یادشده و همچنین تداوم سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت فولاد کشور ازجمله عملیات احداث نورد گرم 2 مزایای دیگری را به ارمغان آورده است،از جمله جریان درآمدی پایدار در بلندمدت، توسعه تخصص در تولید محصولات خاص برای پروژه‌های زیربنایی و تقویت موقعیت خود به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی صنایع ملی.

در خاتمه، خاطرنشان می‌سازد که امروز تولید انواع ورق‌های فولادی موردنیاز بازار داخل و حضور موفق در عرصه صادرات و ارزآوری برای ایران اسلامی تنها بخشی از مأموریتی است که گروه فولاد مبارکه برای خود تعریف کرده است. بنا بر اذعان بسیاری از کارشناسان، اجرای پروژه‌های متعددی که در گروه فولاد مبارکه در دست اجراست به تاب‌آوری هرچه بیشتر گروه و توسعه روزافزون ملی منجر خواهد شد.

انتهای پیام/