فروش ۹۵۶ هزار تن بریکت گرم و درآمد ۱۷.۷ همتی در نیمه دوم ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، این شرکت با انتشار بودجه شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴، چشم‌اندازی بلندپروازانه را برای سهامداران خود ترسیم کرده است. هدف‌گذاری فروش ۹۵۶ هزار تن بریکت گرم آهن اسفنجی با نرخ ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان به ازای هر تن، می‌تواند درآمد نیم‌ساله این شرکت را به ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان برساند. تحقق این برنامه، علاوه بر رساندن عملکرد سالانه شرکت به مرز ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان، نویدبخش بازگشت جریان نقدی عملیاتی به سطوح مثبت است که "فصبا" را برای عبور از رکوردهای پیشین خود آماده می‌سازد.

شرکت «صبا فولاد خلیج فارس» اخیراً صورت‌های مالی عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ را منتشر کرده و در آن از موجودی انبار قابل توجه خود پرده برداشته است. در این مدت ۶ ماهه، «فصبا» از محل فروش ۳۶۳ هزار و ۵۳۵ تن بریکت گرم آهن اسفنجی، بالغ بر ۵.۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. نرخ فروش این محصول در این دوره ۶ ماهه، به طور میانگین در بازار داخلی ۱۶.۴ میلیون تومان و در بازار صادراتی ۱۶.۲ میلیون تومان بوده است.

در مدت ۶ ماهه مذکور، تناژ تولیدی بریکت گرم آهن اسفنجی ۵۶۰ هزار تن گزارش شده که به طور متوسط ماهانه ۹۳ هزار تن تولید را نشان می‌دهد. در پایان خرداد ماه، موجودی انبار این محصول ۲۱۱ هزار تن گزارش شده است.

با توجه به این توضیحات و با در نظر گرفتن ۶ ماه باقی‌مانده تا پایان دوره، حداقل ۵۶۰ هزار تن محصول دیگر قابل تولید است. همچنین با احتساب ۲۱۱ هزار تن موجودی انبار، پتانسیل فروش شرکت تا پایان دوره به بیش از ۷۷۰ هزار تن بریکت گرم آهن اسفنجی می‌رسد.

در خرداد ماه، نرخ فروش این محصول در بازار داخلی ۱۶.۹ میلیون تومان و در بازار صادراتی ۱۷.۲ میلیون تومان گزارش شده است. اگر نرخ فروش بریکت گرم آهن اسفنجی را در ۶ ماه آینده ۱۷ میلیون تومان فرض کنیم، با فروش ۷۱۰ هزار تنی، تقریباً ۱۳.۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای شرکت حاصل خواهد شد؛ این در حالی است که تناژ تولید مانند ماه‌های گذشته در سطح ۹۳ هزار تن در ماه باقی بماند.

اما در بودجه عملیاتی ۶ ماهه دوم ۱۴۰۴، تیم مدیریتی عملکردی فراتر از این ارقام را پیش‌بینی کرده و قصد فروش ۹۵۶ هزار تن بریکت گرم آهن اسفنجی را دارد. همچنین نرخ فروش این محصول نیز در بازار داخلی ۱۸ میلیون تومان و در بازارهای صادراتی ۱۹ میلیون تومان به ازای هر تن برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش این محصول در نیمه دوم ۱۴۰۴ به دست آید.

در صورت تحقق این بودجه و کسب ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان درآمد، ارزش درآمدهای سالانه «فصبا» به بیش از ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نشان‌دهنده رشد ۵.۸۷ هزار میلیارد تومانی درآمدها نسبت به دوره قبل است.

در بخش صورت جریان‌های نقدی، بهبود قابل ملاحظه‌ای در سرفصل خالص وجوه نقد عملیاتی مشاهده می‌شود؛ از منفی ۱.۳ هزار میلیارد تومان به مثبت ۱.۲ هزار میلیارد تومان. این امر نشان‌دهنده دست بازتر مدیریت برای کنترل عملیات و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای شرکت است.

