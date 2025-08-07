تقدیر از نقش فولاد مبارکه در پشتیبانی از بازسازی عتبات عالیات

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه اصفهان، در این دیدار که در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی برگزار شد، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به حمایت‌های این گروه بزرگ صنعتی برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: گروه فولاد مبارکه همواره نگاه ویژه‌ای به موضوعات فرهنگی و اجتماعی داشته و در بخش مسئولیت‌های اجتماعی نیز به‌عنوان یک صنعت الگو و سرآمد شناخته می‌شود.

وی با اشاره به عشق و ارادت کارکنان گروه بزرگ فولاد مبارکه به خاندان عصمت و طهارت (علیه‌السلام) افزود: امسال شاهد برپایی بزرگ‌ترین اجتماع معنوی خانوادگی گروه فولاد مبارکه بودیم، اجتماعی پرشور با محوریت خانواده کارکنان و بازنشستگان که جلوه‌های خاصی از علاقه این خانواده بزرگ به حضرت امام حسین (علیه‌السلام) و یاران باوفای ایشان را به نمایش گذاشت.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به نگاه ویژه این مجموعه صنعتی به راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی خاطرنشان کرد: گروه فولاد مبارکه امسال نیز همچون سال‌های گذشته افتخار دارد تا در ارائه خدمات مختلف به زائران گران‌قدر اربعین حسینی مشارکت داشته باشد.

مشارکت فولاد مبارکه برای اعزام ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به راهپیمایی بزرگ اربعین

وی ادامه داد: اختصاص ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران حسینی و تهیه ۸ میلیون عدد بطری آب‌معدنی برای توزیع در راهپیمایی بزرگ اربعین، چاپ و توزیع کتابچه‌ها و تهیه اقلام ویژه فرهنگی تنها بخشی از مشارکت گروه فولاد مبارکه برای برگزاری هرچه بهتر راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در سال جاری است.

جعفر عسگری، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات‌عالیات اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به برخی فعالیت‌های عمده این ستاد بیان کرد: توسعه و بازسازی حرمین شریف، مدیریت موکب‌ها و کمک به دستگاه‌ها در شرایط بحرانی مثل سیل و زلزله و... ازجمله وظایف مهم و اصلی ما به شمار می‌رود.

استقرار 176 موکب اصفهانی در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی

وی با بیان اینکه در مراسم اربعین امسال، حدود 2 هزار موکب ایرانی به زائران حسینی خدمت‌رسانی خواهند کرد که ۱۷۶ موکب آن متعلق به استان اصفهان است، گفت: این ستاد از زمان آغاز به کار خود تاکنون بیش از ۲۰۰ پروژه کوچک و بزرگ را به اجرا درآورده است.

عسگری تصریح کرد: ازجمله این پروژه‌ها می‌توان به طرح توسعه حرم مطهر حضرت امام علی (علیه‌السلام) به نام صحن و شبستان حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، اجرای طرح توسعه حرم مطهر امام حسین (علیه‌السلام) به نام صحن و شبستان حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها)، ساخت نیم‌ضریح‌های خیمه‌گاه مطهر و پروژه توسعه حرم امامین جوادین (علیه‌السلام) به نام صحن حضرت امام محمدباقر (علیه‌السلام) در شهر کاظمین اشاره کرد.

مشارکت معماران ایرانی در اجرای پروژه‌های عمرانی عتبات عالیات

وی با اشاره به مشارکت بی‌نظیر مردم استان اصفهان در اجرای تمامی این پروژه‌ها اذعان داشت: گروه فولاد مبارکه نیز همواره در امور خیر و به‌ویژه توسعه و بازسازی عتبات‌عالیات مشارکت داشته و نقش محوری در اجرای طرح‌های مربوط به راهپیمایی اربعین داشته که جای تقدیر دارد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات‌عالیات اصفهان با بیان اینکه امروز با حضور در دفتر مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به‌صورت نمادین، پرچم متبرک حرم امام حسین (ع) به‌پاس خدمات ارزنده این مجموعه بزرگ صنعتی به زائران حسینی به گروه فولاد مبارکه تقدیم شد، تأکید کرد: نباید این نکته را فراموش کنیم که برای بازسازی عتبات عالیات هیچ هزینه نقدی وارد عراق نمی‌شود، بلکه مصالح و امکانات لازم از تولیدکنندگان داخلی تأمین و توسط معماران ایرانی در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مشارکت سالانه 20 میلیارد تومانی فولاد مبارکه در بازسازی عتبات عالیات

وی در ادامه عنوان داشت: گروه فولاد مبارکه همواره در عرصه‌های فرهنگی جایگاه مهمی داشته و در امر مقدس توسعه و بازسازی عتبات‌عالیات نیز نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند که با دیگر صنایع و شرکت‌های کشور قابل‌قیاس نیست.

عسگری در پایان یادآور شد: سالانه بیش از ۲۰ میلیارد تومان از تعهد ۱۵۰ میلیارد تومانی استان اصفهان برای بازسازی عتبات عالیات توسط گروه فولاد مبارکه تأمین می‌شد و مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه نیز در امور تبلیغاتی و فرهنگی همواره پشتیبان ما بوده که امیدواریم این مشارکت‌های خیرخواهانه با حمایت مدیران این مجموعه بزرگ صنعتی استمرار یابد.

