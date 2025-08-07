خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو به مناسبت روز خبرنگار
فرید دهقانی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ارسال پیامی، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه و قلم تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در متن این پیام آمده است:

روز خبرنگار، گرامیداشت تلاش‌ها و زحمات دیده‌بانان آگاهی، روشنگران افکار و پیام‌آوران صداقت و حقیقت است.

بدون شک، امروزه اصحاب رسانه نقشی بی‌بدیلی در تفکیک حقایق از تحریف‌ها و شایعات، روایت سریع و صحیح واقعیات و انتقال بی‌کم‌وکاست اخبار موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ فرزندان ملت شریف ایران در عرصه‌های مختلف دارند؛ و همه اینها تنها بخشی از زحمات خبرنگاران در این دوران پرچالش محسوب می‌شود.

خبرنگاران فرهیخته باتکیه ‌بر توانمندی، آگاهی و احساس مسئولیت، خط مقدم دفاع از حقیقت را تشکیل داده‌ و با شجاعت و درایت، دوشادوش همرزمان خود به دفاع از ملت و منافع ملی می‌پردازند.

همچنین خبرنگاران، روایتگران اصیل تلاش‌های امیدبخش محققان، مهندسان، کارشناسان و کارگران ایرانی برای تداوم تولید، شکست تحریم‌ها و بومی‌سازی فناوری‌ها در تمامی حوزه‌های صنعتی و معدنی، با هدف ثبت و ماندگارساختن این تلاش‌ها هستند.

ضمن تبریک روز خبرنگار، این روز را فرصت مغتنمی می‌دانم برای پاسداشت و تجلیل از زحمات شما خبرنگاران متعهدی که بی‌وقفه در مسیر شفاف‌سازی، مطالبه‌گری و صیانت از آگاهی عمومی گام برمی‌دارید.

یاد و نام شهدای اصحاب رسانه که جان خود را فدای رسالت حرفه‌ای‌شان کرده‌اند، گرامی می‌داریم. جای آنان امروز خالی، اما حضورشان در وجدان بیدار تاریخ ماندگار است.

انتهای پیام/
