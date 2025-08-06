تداوم بحران انرژی نگرانکننده است، اما مسیر عبور مشخص است
در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی مدیرعامل با ارائه گزارشی شفاف از عملکرد و چالشهای شرکت، خواستار اقدام فوری برای تامین انرژی پایدار، رفع موانع صادرات و تسهیل اجرای پروژه نیروگاه اختصاصی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان منتهی به سال مالی ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ روز سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ در حالی برگزار شد که همزمان با انتشار صورتهای مالی، مدیرعامل شرکت در سخنانی صریح و بیپرده، به مهمترین چالشها و اولویتهای پیشروی این بنگاه صنعتی اشاره کرد.
امین ابراهیمی مدیرعامل در گزارشی شفاف، ضمن مرور وضعیت تولید، سودآوری، توسعه و چالشهای کلیدی، نقشه راه فولاد خوزستان در افق ۱۴۰۴ را نیز ترسیم کرد.
رکورد در تولید، کاهش در سود
مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به رکوردهای تولید سال ۱۴۰۳ گفت: در این سال، شرکت با تولید دو میلیون و ۹۰۴ هزار تن شمش فولادی و ۵ میلیون و ۱۳۰ هزار تن آهن اسفنجی، عملکرد مناسبی در بخش تولید فیزیکی ثبت کرد. با این حال، به دلیل بحرانهای ناشی از محدودیت های انرژی، کاهش صادرات و اختلالات قیمتی، سود خالص شرکت با افت محسوسی مواجه شد و نسبت به سال قبل کاهش یافت. با وجود آنکه تولید افزایش یافته، اما سود کاهش یافته و این پدیده نشانهای از وضعیت پر ریسک صنعت فولاد در ایران امروز است. اگر چالشهایی مانند ناترازی برق و گاز، مشکلات صادرات، و سیاستهای نادرست قیمتگذاری ادامه یابد، تابآوری صنعت فولاد با تهدید جدی مواجه میشود.
اثرات مخرب محدودیت های انرژی
یکی از محورهای اصلی سخنان امین ابراهیمی مدیرعامل، بررسی آثار خسارتبار محدودیتهای انرژی بر عملکرد شرکت بود. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، شرکت فولاد خوزستان به دلیل قطعی برق، در مجموع بیش از ۲.۳ میلیون تن از تولید خود را از دست داده که معادل بیش از ۴۷۸ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و ۱۴۰ هزار میلیارد ریال کاهش در سود خالص است.
بهطور مشخص، در سال ۱۴۰۳ فولاد خوزستان در نتیجه محدودیت های شدید برق، حدود ۹۸۰ هزار تن از تولید خود را از دست داد که موجب کاهش ۲۳۴ هزار میلیارد ریالی درآمد و ۶۱ هزار میلیارد ریالی در سود خالص شد. این ارقام تنها بخش قابل محاسبه زیانهاست و اثرات غیرمستقیم بر بازار، صادرات، سهم از بازار و فرسایش اعتماد نیز باید در نظر گرفته شود.
ماجرای نیروگاههای خودتامین
امین ابراهیمی در ادامه به ضرورت احداث نیروگاههای برق اختصاصی برای صنایع بزرگ اشاره کرد و گفت: سالهاست که به دلایل مختلف از جمله بروکراسی و تصمیمات ناپایدار، پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت معطل مانده است. اگر شرکتها به برق مطمئن و پایدار دسترسی نداشته باشند، چشمانداز تولید پایدار در افق ۱۴۰۴ کاملاً مخدوش خواهد بود.
وی تاکید کرد: وعدههای دولتی درباره احداث نیروگاهها با واقعیت فاصله دارد. برخی از این طرحها حتی وارد مرحله اجرا هم نشدهاند و این در حالی است که شرکتهایی مانند فولاد خوزستان برای حفظ سهم بازار و پاسخ به تعهدات صادراتی خود، نیازمند حداقل ۱۰۰۰ مگاوات برق پایدار هستند.
آب؛ بحران خاموش بعدی
مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به بحران آینده آب در صنعت، گفت: در آینده نزدیک، آب بهمراتب بزرگتر از برق، تبدیل به عامل محدودکننده تولید خواهد شد. به صراحت اعلام می کنم که در برخی مناطق، قیمت آب صنعتی ۴۰ برابر قیمت قبلی شده است و اگر برای مدیریت منابع آبی راهکار نداشته باشیم، بسیاری از واحدهای فولادی در فلات مرکزی با خطر توقف کامل مواجه میشوند.
بازار، صادرات و مزیت از دست رفته
ابراهیمی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوعات بازار داخلی و صادرات اختصاص داد.
وی با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دستوری، گفت: ادامه این وضعیت باعث شده که فولادسازان از بازارهای صادراتی عقب بمانند. شرکتهایی که روزی نقش اول صادرات منطقه را داشتند، حالا برای صادرات محصولات شان به کشورهای همسایه، با رقابت نابرابر روبهرو هستند.
مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: تعرفههای غیرمنطقی، نرخگذاری دستوری و عدم ثبات در نرخ ارز، باعث شده ایران مزیت گاز ارزان را نیز از دست بدهد.
خواسته روشن از دولت و سیاستگذاران
در پایان، امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان خواستار آن شد که دولت بهجای وعدهدرمانی، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت بحران انرژی، تسهیل صادرات و ارتقاء زیرساختها ارائه دهد.
وی تصریح کرد: صنعت فولاد ایران و بهویژه فولاد خوزستان، همواره در بزنگاههای تاریخی کنار کشور بودهاند؛ از تامین نیاز داخل تا ارزآوری برای دولت. حالا نوبت آن است که سیاستگذاران نیز با تصمیمات موثر، از این صنعت حمایت کنند.
گفتنی است، در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان که با حضور ۷۳.۹ درصدی سهامداران برگزار شد، پس از ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیرعامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس، مجمع با تصویب ۶۱ درصد سود قابل تقسیم، با پرداخت ۱۶۰ ریال سود به ازای هر سهم موافقت کرد.