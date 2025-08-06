حضور فعال شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در نهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی کرمان
نهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات راهسازی و صنایع وابسته کرمان با حضور فعال شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کرمان در حال برگزاری است.
این رویداد از تاریخ ۱۲ مردادماه آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه دارد. در این نمایشگاه، شرکتهای مختلفی از استان کرمان و سراسر کشور به معرفی آخرین دستاوردها، ظرفیتها و نوآوریهای خود در حوزه صنایع معدنی، تجهیزات راهسازی و صنایع مرتبط میپردازند.
شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر نیز با برپایی غرفهای با حضور کارشناسان و مدیران خود، به معرفی توانمندیها و دستاوردهای اخیر خود در حوزه تولید فولاد، بومیسازی قطعات، و توسعه فناوریها پرداخته است.
این نمایشگاه تا ۱۵ مردادماه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل نمایشگاههای بینالمللی کرمان پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان حوزه صنعت و معدن است.