یک پرسپولیسی سرمربی مس رفسنجان شد (عکس)
فرشاد پیوس پس از جدایی مجتبی جباری از مس رفسنجان، بار دیگر هدایت این تیم را برعهده گرفت و با قراردادی یکساله روی نیمکت نارنجیپوشان نشست.
به گزارش ایلنا، مجتبی جباری پس از پایان همکاری با مس رفسنجان، هدایت تیم شناورسازی قشم را پذیرفت تا مسئولان باشگاه رفسنجانی برای انتخاب سرمربی جدید وارد عمل شوند.
در نهایت فرشاد پیوس، سرمربی فصل گذشته مس رفسنجان، به این تیم بازگشت و توافق یکساله خود را با مدیران باشگاه نهایی کرد تا در فصل جدید نیز هدایت نارنجیپوشان را برعهده داشته باشد.
مس رفسنجان در شرایطی فصل جدید را در لیگ یک آغاز میکند که پرونده این باشگاه همچنان در دادگاه عالی ورزش (CAS) در حال پیگیری است. با این حال، وضعیت فعلی مس حضور این تیم در رقابتهای لیگ یک را رقم زده و پیوس باید آمادهسازی تیمش برای حضور در این مسابقات را دنبال کند.