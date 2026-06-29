تارتار: حق گلگهر حضور در آسیا بود
مهدی تارتار پس از شکست گلگهر سیرجان برابر چادرملو اردکان در ضربات پنالتی، با انتقاد از برگزاری پلیآف تعیین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲، تأکید کرد تیمش شایسته کسب سهمیه آسیایی بوده و همچنان منتظر رأی کمیته استیناف است.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار پس از شکست گلگهر سیرجان مقابل چادرملو اردکان در ضربات پنالتی، ضمن تبریک به حریف، تأکید کرد: «در طول ۱۲۰ دقیقه تیم برتر میدان بودیم و با وجود خلق موقعیتهای متعدد و در اختیار داشتن مالکیت توپ، نتوانستیم به گل برسیم. فوتبال همین اتفاقات غیرقابل پیشبینی را هم دارد، اما همچنان نسبت به اصل برگزاری این پلیآف معترض هستیم.»
سرمربی گلگهر درباره پرونده سهمیه آسیایی این تیم گفت: «اگر رأی سه بر صفر صادرشده از سوی کمیته انضباطی در کمیته استیناف نیز تأیید شود، حق قانونی گلگهر است که بهعنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور پیدا کند. ما هم در جدول لیگ جایگاه بالاتری داشتیم و هم از هر نظر شایستگی کسب این سهمیه را داشتیم.»
وی با انتقاد از نحوه برگزاری دیدار پلیآف اظهار کرد: «این تصمیم، یک تصمیم فوتبالی و کارشناسی نبود. بازیکنان ما پس از حدود چهار ماه دوری از مسابقات تنها دو روز تمرین کردند و طبیعی بود که از نظر بدنی، تاکتیکی و حتی آمادگی برای ضربات پنالتی در شرایط ایدهآل قرار نداشته باشند.»
تارتار در ادامه به عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: «تیم ملی شانس بالایی برای صعود از مرحله گروهی داشت، اما شرایط خاص کشور، نبود مسابقات تدارکاتی مناسب و فاصله گرفتن بازیکنان از فضای رقابت، روی عملکرد تیم تأثیر گذاشت.»
او درباره دیدار ایران و مصر نیز عنوان کرد: «به اعتقاد من تیم ملی میتوانست زودتر بازی هجومی را در دستور کار قرار دهد. اگر این اتفاق زودتر رخ میداد، احتمال کسب پیروزی در آن مسابقه وجود داشت.»
سرمربی گلگهر با ابراز تأسف از حذف تیم ملی افزود: «صعود از مرحله گروهی میتوانست شادی بزرگی برای مردم ایران به همراه داشته باشد و از دست رفتن این فرصت، اتفاقی تلخ بود.»
تارتار در پایان درباره آینده تیم ملی خاطرنشان کرد: «روند جوانگرایی باید بهصورت تدریجی دنبال شود. استفاده همزمان از بازیکنان جوان و باتجربه، بهترین مسیر برای تغییر نسل و حفظ کیفیت تیم ملی است.»