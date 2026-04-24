قتل فوتبالیست جوان ایتالیایی در درگیری بر سر پیتزا
گابریله واکارو، بازیکن جوان فوتبال در شهر پاویا ایتالیا، بامداد امروز در پی درگیری خیابانی که بر سر پیتزا آغاز شد، با ضربه شیء نوکتیز جان باخت؛ یک نوجوان ۱۷ ساله بهعنوان مظنون اصلی بازداشت شده است.
به گزارش ایلنا، این حادثه حدود ساعت ۳ بامداد در یک پارکینگ در پاویا رخ داد؛ زمانی که واکارو به همراه دوستانش در حال بازگشت به سمت خودرو بودند. طبق گزارش پلیس، آنها با گروهی پنجنفره از جوانان روبهرو شدند که پس از ایجاد تنش و تهدید، خواستار تحویل پیتزاهای همراه آنها شدند.
درگیری لفظی بهسرعت به زد و خورد فیزیکی کشیده شد و در جریان آن، واکارو با یک پیچگوشتی یا شیء نوکتیز مشابه از ناحیه شکم مورد اصابت قرار گرفت. او بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
پلیس یک دانشآموز ۱۷ ساله را بهعنوان مظنون اصلی بازداشت کرده و تحقیقات درباره ابعاد این پرونده ادامه دارد.
همچنین مراسمی برای بزرگداشت این بازیکن جوان در ورزشگاه تیم کسترومفاوارا برگزار شد؛ جایی که در دیدار مقابل جِلا، بنری با شعار «لبخندت برای همیشه زنده خواهد ماند» به نمایش درآمد.
مقامات قضایی علاوه بر متهم اصلی، چهار دوست همراه واکارو را نیز به اتهام «عدم کمکرسانی» تحت بررسی قرار دادهاند؛ چرا که گفته میشود با وجود مشاهده حمله، نه مداخله کردهاند و نه با نیروهای امدادی تماس گرفتهاند.