دمبله: برای موفقیت پاریس از جان مایه میگذارم
ستاره درخشان پاریسنژرمن پس از دو گل تعیینکننده در آنفیلد و صعود به نیمهنهایی، تأکید کرد که هدفش نمایش بهترین کیفیت فوتبال و کمک بیشترین به تیم در مسیر قهرمانی است.
به گزارش ایلنا، عثمان دمبله بیتردید چهره اول جدال بزرگ پاریسنژرمن و لیورپول بود؛ بازیکنی که با دو گل تماشایی، تمام امیدهای هواداران میزبان را از بین برد و پاریس را با اقتدار راهی نیمهنهایی لیگ قهرمانان کرد. شماره ۱۰ پاریسیها که عنوان بهترین بازیکن زمین را هم به دست آورد، پس از بازی درباره این صعود مهم گفت: «تمام توانم را برای موفقیت پاریسنژرمن میگذارم و امیدوارم پایان فصل فوقالعادهای داشته باشیم. میدانستیم بازی در آنفیلد حتی با برد رفت هم بسیار سخت است؛ در لیگ قهرمانان هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد.»
او با اشاره به روند مسابقه افزود: «در نیمه اول بازی را خوب کنترل کردیم، اما نیمه دوم تحت فشار قرار گرفتیم. با این حال توانستیم هر دو بازی رفت و برگشت را ببریم که دستاورد بزرگی برای تیم ماست.»
دمبله که این فصل به اوج بلوغ فوتبالی رسیده، درباره انگیزههای شخصیاش گفت: «مدتها بود میخواستم کیفیت واقعی خودم را نشان بدهم. در هر بازی فقط به تاثیرگذاری فکر میکنم؛ چه با گل، چه پاس گل و چه با فشار روی حریف.»
ستاره فرانسوی که تاکنون ۱۶ گل در تمامی رقابتها به ثمر رسانده، حالا یکی از امیدهای اصلی لوئیس انریکه برای ادامه رؤیای قهرمانی اروپایی پاریسنژرمن به شمار میرود.