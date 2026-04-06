شکست المپیاکوس و درگیری طارمی در شب جنجالی کارایسکاکیس

به گزارش ایلنا، پلی‌آف قهرمانی سوپرلیگ یونان با هیجان و جنجال آغاز شد؛ جایی که چهار تیم بزرگ فوتبال این کشور وارد نبردی تمام‌عیار شده‌اند. در مهم‌ترین بازی، آاک آتن موفق شد در ورزشگاه کارایسکاکیس با برتری ۱-۰ از سد المپیاکوس عبور کند؛ بردی حیاتی که این تیم را به صدر جدول رساند و فاصله‌اش با رقبا را به ۵ امتیاز افزایش داد.

در لحظات پایانی، المپیاکوس تصور می‌کرد با گل دقیقه ۷+۹۰ یازیچی بازی را به تساوی کشانده، اما VAR دخالت کرد و به‌دلیل حضور یک بازیکن در آفساید تأثیرگذار، گل را مردود اعلام کرد؛ تصمیمی که آخرین امید میزبان را از بین برد.

پس از سوت پایان، فضای زمین به‌شدت ملتهب شد و بازیکنان به سمت داور هجوم بردند. در این میان، مهدی طارمی و لازاروس روتا در مرکز تنش قرار داشتند و گفتگوی آنها خیلی زود به درگیری لفظی کشید. با دخالت عوامل کنار زمین، ماجرا بدون درگیری فیزیکی ختم شد و بازیکنان راهی رختکن شدند.

این شکست برای المپیاکوس تنها از دست دادن سه امتیاز نبود؛ آنها برای نخستین‌بار پس از ۵۶ سال در سه بازی پیاپی خانگی موفق به گلزنی نشدند. شاگردان مندیلیبار با وجود مالکیت توپ، در خلق موقعیت ناکام بودند و از ۳۴ ارسال تنها ۷ مورد به مقصد رسید تا دفاع منسجم آاک اجازه شکل‌گیری هیچ خطر جدی را ندهد.

