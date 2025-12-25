تبریک باشگاه پرسپولیس به مربیان و بازیکنان مسیحی به مناسبت کریسمس

به گزارش ایلنا، به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت عیسی (ع) و جشن کریسمس، مدیرعامل و جمعی از مدیران باشگاه با حضور در محل تمرین تیم پرسپولیس، این مناسبت را به مربیان و بازیکنان مسیحی تبریک گفتند. در این مراسم، گل و هدایایی به نشانه احترام و ارج نهادن به این روز به اعضای تیم اهدا شد تا فضایی گرم و صمیمی در کنار تمرینات ورزشی ایجاد شود.

