خبرگزاری کار ایران
تبریک باشگاه پرسپولیس به مربیان و بازیکنان مسیحی به مناسبت کریسمس

مدیرعامل و جمعی از مدیران باشگاه پرسپولیس با حضور در تمرین تیم، میلاد حضرت عیسی (ع) و کریسمس را با اهدای گل و هدیه به مربیان و بازیکنان مسیحی تبریک گفتند.

به گزارش ایلنا، به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت عیسی (ع) و جشن کریسمس، مدیرعامل و جمعی از مدیران باشگاه با حضور در محل تمرین تیم پرسپولیس، این مناسبت را به مربیان و بازیکنان مسیحی تبریک گفتند. در این مراسم، گل و هدایایی به نشانه احترام و ارج نهادن به این روز به اعضای تیم اهدا شد تا فضایی گرم و صمیمی در کنار تمرینات ورزشی ایجاد شود.

