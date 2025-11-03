ترابی: نیامدهایم زنگ تفریح آسیا باشیم
مهدی ترابی پس از گل سهامتیازیاش مقابل الشرطه، حمایت هواداران تراکتور را ستود و ابراز امیدواری کرد تیمش در ادامه لیگ نخبگان آسیا نتایج بهتری رقم بزند.
به گزارش ایلنا، مهدی ترابی، زننده تک گل پیروزیبخش تراکتور برابر الشرطه عراق، پس از پایان مسابقه گفت: خدا را شکر شرمنده هواداران نشدیم. در این هوای سرد آمدند و حمایت کردند و خوشبختانه توانستیم سه امتیاز را بگیریم. شروع خوبی داشتیم اما در نیمه دوم مثل قبل نبودیم.
او درباره افت نسبی تراکتور در نیمه دوم توضیح داد: به نظرم مشکل از خودمان بود؛ کمی عقب نشستیم و خستگی هم در تیم دیده میشد، اما مطمئناً در بازیهای بعد بهتر خواهیم شد.
ترابی درباره گل زیبای خود اظهار داشت: گلهایی که ما میزنیم، حاصل کار تیمی است. خدا را شکر امروز هم قسمت من شد که گل سهامتیازی بزنم.
ستاره تراکتور درباره رویارویی با پرسپولیس در جام حذفی گفت: بازی سخت و خاصی برای هر دو تیم است. امیدوارم در آن دیدار هم سربلند باشیم.
او در خصوص صعود تراکتور به رتبه سوم لیگ نخبگان آسیا بیان کرد: این جایگاه نشان از کیفیت تیم ما دارد. میتوانیم بهتر عمل کنیم و امتیازات بیشتری بگیریم تا در رنکینگ آسیایی هم جایگاه بهتری پیدا کنیم.
ترابی با تأکید بر هدف بزرگ تراکتور در آسیا گفت: نیامدهایم زنگ تفریح باشیم. هدفمان ارائه عملکردی درخشان و رسیدن به آرزوهای بزرگ است.
وی درباره حضور تماشاگران و محرومیت بازی با پرسپولیس افزود: بازی با حضور هواداران شور و هیجان دیگری دارد. امیدوارم دیگر چنین محرومیتهایی تکرار نشود و همیشه کنارمان باشند.
ترابی در پایان با اشاره به کیفیت چمن یادگار امام گفت: هنوز چمن ایدهآل نشده، جاهایی کچلی دارد، ولی قول دادهاند برای بازیهای بعد بهتر شود. همچنین بیرانوند، شجاع و بقیه بچهها عالی بودند و یک تیم کامل تشکیل دادند.