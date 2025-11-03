به گزارش ایلنا، مهدی ترابی، زننده تک گل پیروزی‌بخش تراکتور برابر الشرطه عراق، پس از پایان مسابقه گفت: خدا را شکر شرمنده هواداران نشدیم. در این هوای سرد آمدند و حمایت کردند و خوشبختانه توانستیم سه امتیاز را بگیریم. شروع خوبی داشتیم اما در نیمه دوم مثل قبل نبودیم.

او درباره افت نسبی تراکتور در نیمه دوم توضیح داد: به نظرم مشکل از خودمان بود؛ کمی عقب نشستیم و خستگی هم در تیم دیده می‌شد، اما مطمئناً در بازی‌های بعد بهتر خواهیم شد.

ترابی درباره گل زیبای خود اظهار داشت: گل‌هایی که ما می‌زنیم، حاصل کار تیمی است. خدا را شکر امروز هم قسمت من شد که گل سه‌امتیازی بزنم.

ستاره تراکتور درباره رویارویی با پرسپولیس در جام حذفی گفت: بازی سخت و خاصی برای هر دو تیم است. امیدوارم در آن دیدار هم سربلند باشیم.

او در خصوص صعود تراکتور به رتبه سوم لیگ نخبگان آسیا بیان کرد: این جایگاه نشان از کیفیت تیم ما دارد. می‌توانیم بهتر عمل کنیم و امتیازات بیشتری بگیریم تا در رنکینگ آسیایی هم جایگاه بهتری پیدا کنیم.

ترابی با تأکید بر هدف بزرگ تراکتور در آسیا گفت: نیامده‌ایم زنگ تفریح باشیم. هدف‌مان ارائه عملکردی درخشان و رسیدن به آرزوهای بزرگ است.

وی درباره حضور تماشاگران و محرومیت بازی با پرسپولیس افزود: بازی با حضور هواداران شور و هیجان دیگری دارد. امیدوارم دیگر چنین محرومیت‌هایی تکرار نشود و همیشه کنارمان باشند.

ترابی در پایان با اشاره به کیفیت چمن یادگار امام گفت: هنوز چمن ایده‌آل نشده، جاهایی کچلی دارد، ولی قول داده‌اند برای بازی‌های بعد بهتر شود. همچنین بیرانوند، شجاع و بقیه بچه‌ها عالی بودند و یک تیم کامل تشکیل دادند.

انتهای پیام/