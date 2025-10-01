خبرگزاری کار ایران
برند مشهور پوشاک ورزشی: با رژیم صهیونیستی همکاری نمی‌کنیم

برند مشهور پوشاک ورزشی: با رژیم صهیونیستی همکاری نمی‌کنیم
کد خبر : 1694047
برند ورزشی ریباک به تیم فوتبال رژیم اشغالگر اعلام کرده که لوگوی این شرکت باید از روی لباس بازیکنان حذف شود.

به گزارش ایلنا، تنها چند ماه پس از آغاز همکاری میان ریباک و تیم فوتبال رژیم صهیونیستی، این شرکت از ادامه همکاری عقب‌نشینی کرده و دستور داده است تا لوگویش از روی پیراهن و شورت‌های بازیکنان برداشته شود. 

این در حالی است که حضور رژیم اشغالگر در میادین بین‌المللی هم همچنان در ابهام قرار دارد. خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر گزارش داد که یوفا در حال بررسی برگزاری رأی‌گیری برای تعلیق فدراسیون فوتبال اسرائیل به دلیل جنگ غزه است.

این درخواست تعلیق پیش‌تر در جریان کنسرت «با هم برای فلسطین» در لندن مطرح شده بود؛ جایی که اریک کانتونا، ستاره سابق فوتبال، با لحنی تند گفت: «اکنون ۷۱۶ روز است که ما شاهد چیزی هستیم که عفو بین‌الملل آن را نسل‌کشی توصیف کرده است. با این حال رژیم صهیونیستی همچنان اجازه دارد در مسابقات شرکت کند. فیفا و یوفا باید آن‌ها را تعلیق کنند.»

