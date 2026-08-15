به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این شرکت روز چهارشنبه 28 تیر 1405، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام، برگزار می‌کند. در این مراسم، علاوه بر موارد مذکور، سهام‎‌داران درباره تقسیم سود سهام و تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره نیز تصمیم‌گیری می‌کنند.

این مجمع، ساعت 10:00 صبح در مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون آغاز می‌شود و هیئت مدیره آسیاتک به‌صورت حضوری و آنلاین میزبان سهامداران حقیقی و حقوقی هستند. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://live.asiatech.ir/ مراسم را به‌صورت زنده مشاهده کنند.

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