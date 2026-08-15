آسیاتک مجمع عمومی برگزار میکند
آسیاتک با هدف بررسی گزارش عملکرد هیئت مدیره، صورتهای مالی منتهی به عملکرد سال مالی 1404 مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده برگزار میکند.
به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، این شرکت روز چهارشنبه 28 تیر 1405، مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صاحبان سهام، برگزار میکند. در این مراسم، علاوه بر موارد مذکور، سهامداران درباره تقسیم سود سهام و تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره نیز تصمیمگیری میکنند.
این مجمع، ساعت 10:00 صبح در مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون آغاز میشود و هیئت مدیره آسیاتک بهصورت حضوری و آنلاین میزبان سهامداران حقیقی و حقوقی هستند. علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://live.asiatech.ir/ مراسم را بهصورت زنده مشاهده کنند.