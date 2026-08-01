مدیرعامل ایران کیش در باره رونمایی از طرح سه جانبه ایران کیش، بانک تجارت و سازمان فنی و حرفه ای:
کیف پول مهارت و کاراکارت، گامی در راستای توسعه بانکداری اجتماعی
کیف پول مهارت و کاراکارت، گامی در راستای توسعه بانکداری اجتماعی است.
دکتر حمزه آقابابایی، مدیرعامل ایرانکیش، درباره رونمایی از کیف پول مهارت که با حضور معاون اول رئیس جمهور و با همکاری ایرانکیش، بانک تجارت و سازمان فنی و حرفه ای صورت گرفت اظهار کرد: «ایرانکیش و اپلیکیشن پاتلایف در موضوعی فعالیت میکنند که شاید کمتر به آن توجه شده باشد؛ یعنی پیوند میان آموزش و اشتغال. نقطه شروع این مسیر از جایی است که ما بتوانیم آموزش مهارتمحور را به شکل واقعی به فرصتهای شغلی و ابزارهای مالی متصل کنیم.»
وی افزود: «یکی از اهداف جدی ما در محصول پاتلایف، حرکت به سمت تبدیل شدن به یک سوپر اپلیکیشن است؛ بهگونهای که بتواند خدمات متنوعی را در یک بستر یکپارچه ارائه دهد. در همین راستا، هدفگذاری مشخصی برای جذب پذیرندگان ویژه و توسعه کارتهای خاص انجام شده است تا بتوانیم تجربه متفاوتی از خدمات مالی و پرداختی ارائه کنیم.آنچه امروز شاهد آن بودیم، به نظر من یک اتفاق بسیار ارزشمند بود؛ تلفیق حوزه مهارتآموزی، آموزش، پرداخت و خدمات بانکی در قالب دو محصول «کاراکارت» و «کیف پول مهارت». آقابابایی گفت: «این همافزایی میتواند یک تحول مهم در اکوسیستم پرداخت و شبکه بانکی ایجاد کند و بدون تردید در آینده بیشتر از این دو محصول خواهیم شنید.»
مدیرعامل ایرانکیش اظهار کرد: «رسالت ما در ایرانکیش، ورود به حوزههای نوآورانه و فناورانه با رویکردی خلاقانه است؛ حوزههایی که یا کمتر تجربه شدهاند یا اساساً تجربه نشدهاند. ما به دنبال توسعه بانکداری اجتماعی هستیم و با توجه به ظرفیت بالای محصول پاتلایف در حوزه آموزش، این مسیر را یکی از رویکردهای جدی خود قرار دادهایم.»
آقابابایی اظهار کرد: « در همکاری با بانک تجارت نیز تلاش کردهایم در کنار نقشآفرینی در حوزه مسئولیت اجتماعی، از طریق ارائه خدمات و سرویسهای نوین، اثرگذاری بیشتری داشته باشیم. این مدل میتواند بهویژه برای اقشاری که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند ـ همانطور که دکتر عارف نیز دراین مراسم اشاره کردند ـ بسیار کمککننده باشد و مسیر آموزش تا راهاندازی کسبوکار را کوتاهتر، سریعتر و اثربخشتر کند.