به گزارش روابط عمومی رایتل، تازه‌ترین فصلنامه آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (شماره ۵۶) که عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ را مورد ارزیابی قرار داده است، از برتری این اپراتور در شاخص‌های کلیدی کیفیت شبکه نسل چهارم(4G)، حکایت دارد. این گزارش که به‌صورت فصلی از سوی رگولاتوری منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین مراجع رسمی ارزیابی عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور محسوب می‌شود و وضعیت شبکه‌ها را بر اساس شاخص‌های تخصصی کیفیت خدمات مورد سنجش قرار می‌دهد.

مطابق نتایج این گزارش، دستیابی رایتل به صدر جدول در شاخص‌های کلیدی کیفی نسل چهارم که از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی تجربه کاربران در استفاده از اینترنت همراه به شمار می‌روند، نشان‌دهنده موفقیت این اپراتور در ارائه خدمات پایدار، مطمئن و باکیفیت به مشترکان است.

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