خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایتل در صدر شاخص‌های کیفیت اینترنت همراه کشور

رایتل در صدر شاخص‌های کیفیت اینترنت همراه کشور
کد خبر : 1816888
لینک کوتاه کپی شد.

براساس تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در زمستان ۱۴۰۴، شرکت خدمات ارتباطی رایتل موفق شد در شاخص‌های کلیدی کیفیت اینترنت همراه، رتبه نخست کشور را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی رایتل، تازه‌ترین فصلنامه آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (شماره ۵۶) که عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ را مورد ارزیابی قرار داده است، از برتری این اپراتور در شاخص‌های کلیدی کیفیت شبکه نسل چهارم(4G)، حکایت دارد. این گزارش که به‌صورت فصلی از سوی رگولاتوری منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین مراجع رسمی ارزیابی عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور محسوب می‌شود و وضعیت شبکه‌ها را بر اساس شاخص‌های تخصصی کیفیت خدمات مورد سنجش قرار می‌دهد.

مطابق نتایج این گزارش، دستیابی رایتل به صدر جدول در شاخص‌های کلیدی کیفی نسل چهارم که از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی تجربه کاربران در استفاده از اینترنت همراه به شمار می‌روند، نشان‌دهنده موفقیت این اپراتور در ارائه خدمات پایدار، مطمئن و باکیفیت به مشترکان است.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل