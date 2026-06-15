به گزارش خبرنگار ایلنا، این مناسبت جهانی با قدردانی از اهداکنندگان خون و افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش حیاتی خون و فرآورده‌های خونی در نجات جان بیماران، هر سال در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود. کارشناسان حوزه سلامت بر این باورند که تأمین پایدار ذخایر خون کشور، نیازمند مشارکت مستمر شهروندان و توسعه فرهنگ اهدای خون داوطلبانه است. از این رو، اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در این زمینه، نقشی مهم در حفظ آمادگی نظام درمانی برای پاسخگویی به نیاز بیماران و مراکز درمانی ایفا می‌کند.

همزمان با این روز، سازمان انتقال خون ایران با همکاری ایرانسل، کمپینی پیامکی با شعار «اهدای خون، برای ایران» با هدف جلب توجه افکار عمومی به اهمیت اهدای خون، حمایت از فعالیت‌های ترویجی سازمان انتقال خون ایران و تقویت فرهنگ مشارکت داوطلبانه در این اقدام انسان‌دوستانه، اجرا کرد. در قالب این اقدام، پیامکی با محتوای آگاهی‌بخشی و گرامیداشت این روز، برای مشترکان ایرانسل در سراسر کشور ارسال شد.

بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های ارتباطی، یکی از مؤثرترین ابزارهای اطلاع‌رسانی عمومی در حوزه سلامت است. در واقع گستردگی پوشش، سرعت دسترسی و امکان ارتباط مستقیم با میلیون‌ها شهروند، این بستر را به ابزاری کارآمد برای انتقال پیام‌های مرتبط با سلامت عمومی، آموزش و مشارکت اجتماعی تبدیل کرده است تا ازین طریق پیام‌های حیاتی سلامت با بیشترین دامنه و اثربخشی به جامعه منتقل شود.

ایرانسل نیز در سال‌های گذشته در برنامه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی و حمایت از حوزه سلامت، از ظرفیت‌های ارتباطی خود برای اطلاع‌رسانی عمومی، افزایش آگاهی شهروندان و همراهی با نهادهای فعال در حوزه سلامت بهره گرفته است.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند تداوم فرهنگ اهدای خون داوطلبانه، نیازمند آگاهی‌بخشی مستمر و مشارکت همه بخش‌های جامعه است. در این میان، همکاری میان نهادهای سلامت و مجموعه‌های دارای ظرفیت گسترده ارتباطی می‌تواند نقش مؤثری در رساندن پیام‌های عمومی سلامت به شهروندان و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایفا کند. رویکردی که در نهایت باعث پایداری ذخایر خونی کشور و ارتقای کیفیت خدمات درمانی می‌شود.

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