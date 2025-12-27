به گزارش ایلنا: پتنت جدید نشان می‌دهد که این شرکت درحال بازنگری کامل در طراحی سقف خودرو است و قصد دارد به‌جای شیشه و فلز متداول، از موادی استفاده کند که سیگنال‌های ماهواره‌ای را مستقیماً از خود عبور می‌دهند.

پتنت جدید تسلا با شماره‌ی U.S. 2025/0368267 به‌ثبت رسیده است و سقفی ساخته‌شده از پلیمرهای شفاف در برابر فرکانس‌های رادیویی (RF-transparent) را توصیف می‌کند. به‌بیان ساده، تسلا می‌خواهد سقف خودرو را به پنجره‌ای برای عبور داده‌ها تبدیل کند.

مواد استاندارد مانند فولاد یا حتی شیشه‌های تخصصی، می‌توانند مانند یک سپر عمل کنند و سیگنال‌های لازم برای اینترنت ماهواره‌ای را مسدود یا تضعیف می‌کنند. تسلا برای حل این شکل سراغ ترکیبات پلیمری با مقاومت بالا مانند پلی‌کربنات، ABS و ASA رفته است؛ موادی که در صنعت هوافضا هم کاربرد دارند.

پتنت جدید شرکت خودروسازی ایلان ماسک یک ساختار چهار لایه را تشریح می‌کند که ضمن شفافیت در برابر امواج رادیویی، آن‌قدر مستحکم است که کابین را ایمن و بی‌صدا نگه دارد.

تسلا اشاره کرد که پتنت جدیدش همچنان استانداردهای ایمنی فدرال در تصادفات (FMVSS) را برآورده می‌کند و نگرانی‌ها در مورد ایمنی سقف‌های پلیمری را کاهش داد.

با یکپارچه‌سازی اتصال ماهواره‌ای در معماری خودرو، تسلا عملاً می‌تواند نقاط کور اینترنتی را از بین ببرد. به‌این‌ترتیب، چه در یک جاده کوهستانی دورافتاده و چه در طبیعت، ماشین بدون نیاز به دکل‌های مخابراتی، همواره آنلاین باقی خواهد ماند

پتنت جدید فراتر از سرگرم کردن سرنشینان، یک حرکت استراتژیک برای تحقق اهداف تسلا در حوزه‌ی ‌تاکسی‌های رباتیک محسوب می‌شود. یک ناوگان خودران برای نظارت از راه دور و دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری، به اتصالی پایدار و بی‌وقفه نیاز دارد؛ نیازی که اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند آن را تضمین کند.

هر پتنتی لزوماً به محصول نهایی تبدیل نمی‌شود، اما اقدام جدید تسلا نشان می‌دهد که این شرکت می‌خواهد خودروهایش را حتی در دورافتاده‌ترین نقاط زمین هم آنلاین نگه دارد.

