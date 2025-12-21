اولین فصل جوایز کمپین دو به دو برنده اید همزمان با شب یلدا

به گزارش ایلنا، پذیرندگانی که طی سه ماه گذشته رکورد ثبت کرده‌اند، از فردا امکان چرخاندن گردونه شانس را خواهند داشت. همچنین شرکت‌کنندگانی که موفق به دریافت حداقل پنج «کیشا» شده‌اند، به‌طور مستقیم وارد قرعه‌کشی فصلی می‌شوند.

گفتنی است شرکت ایران‌کیش با هدف ارتقاء کیفیت خدمات، افزایش انگیزه و توسعه فضای رقابتی مثبت، کمپین ویژه «۲ به ۲ برنده‌اید» را از ابتدای مهرماه کلید زد.

در این کمپین، همه افراد نیز می‌توانند با معرفی دوستان فعال خود به اپلیکیشن پات‌لایف، جوایز ویژه‌ای در کیف پول پات‌لایف دریافت کنند.

پذیرندگان محترم نیز علاوه بر این، در صورت افزایش فروش شارژ و پرداخت قبض از طریق کارتخوان‌های خود، امتیازهایی تحت عنوان کیشا کسب کرده و شانس برنده‌شدن در مجموعه‌ای از جوایز متنوع و ارزنده را به دست می‌آورند.