به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت یلدا، بازارگاه ایرانسل، از ۲۶ تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از کالاهای دیجیتال را با تخفیف عرضه می‌کند که در این میان، برخی محصولات پرطرفدار، به‌صورت محدود و با تخفیف‌های ویژه تا سقف ۹۰ درصد، در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

محصولات دارای تخفیف ویژه این کمپین، در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، با تعداد محدود، در دسترس خریداران قرار می‌گیرند و ساعت دقیق موجود شدن هر یک از این محصولات ویژه، در بازارگاه ایرانسل، مشخص شده است. از جمله این محصولات می‌توان به مودم TF-5G G1 ایرانسل همراه با سیم‌کارت، هدفون بلوتوثی Apple AirPods4، گوشی‌های موبایل Samsung Galaxy A16 و Samsung Galaxy A56 اشاره کرد.

در این طرح، امکان خرید اقساطی انواع کالاهای دیجیتال برای مشتریان فراهم شده است. در صورت خرید اقساطی، بر اساس میزان خرید، یک سیم‌کارت‌ با تخفیف به همراه بسته اینترنت و مکالمه رایگان، به سبد خرید اضافه می‌شود.

فرآیند خرید اقساطی، به‌صورت ساده و آنلاین انجام می‌شود و کافی است کاربران محصول مورد نظر را از طریق بازارگاه ایرانسل انتخاب کرده و در مرحله پرداخت، گزینه «خرید اقساطی با اسنپ‌پی» را انتخاب کنند.

همچنین مشتریان می‌توانند با دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی از اسنپ‌پی، انواع کالاهای دیجیتال را با اقساط ۱۲ ماهه، از بازارگاه ایرانسل خریداری کرده و به همراه سفارش خود، یک سیم‌کارت ایرانسل با بسته مکالمه و اینترنت با تخفیف دریافت کنند، این وام فقط برای خرید کالای دیجیتال از بازارگاه ایرانسل قابل استفاده است.

کد خرید سیم‌کارت پس از تکمیل مراحل خرید، از طریق پیامک برای مشتری ارسال می‌شود و امکان جست‌وجوی شماره دلخواه نیز وجود دارد. جزئیات و مراحل دریافت وام در بازارگاه ایرانسل تشریح شده است.

بازارگاه ایرانسل، یک پلتفرم تجاری و دیجیتال (Marketplace) است که علاوه بر محصولات ایرانسل، به فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز این امکان را می‌دهد تا با عضویت در آن و استفاده از زیرساخت‌های گسترده ایرانسل، محصولات دیجیتال خود را در دسترس میلیون‌ها مشتری قرار دهند.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستور کار خود قرار داده و تلاش داشته تا نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطاتی کشور، به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کند.

انتهای پیام/