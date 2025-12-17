آغاز همکاری راهبردی ایرانسل و باشگاه تراکتور
ایرانسل، طی یک همکاری راهبردی، حامی باشگاه تراکتور در رقابتهای لیگ فوتبال نخبگان آسیا شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف حمایت از ورزش حرفهای کشور و توسعه تعامل دیجیتال با هواداران فوتبال، در یک همکاری راهبردی، حامی باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور در رقابتهای این فصل تیم فوتبال مردان این باشگاه در لیگ نخبگان آسیا شد.
همکاری ایرانسل و باشگاه تراکتور، چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، در نشستی خبری با حضور مهندس سعید مظفریزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور، رضا موحدی مدیرکل برند ایرانسل و اصحاب رسانه، در محل باشگاه تراکتور در تبریز به طور رسمی آغاز شد.
در چارچوب این همکاری، محصولات و خدمات دیجیتال ویژه ایرانسل، از جمله آهنگ پیشواز، سیمکارتهای اختصاصی ۰۹۰۰ و اپلیکیشن باشگاه هواداری، با تکیه بر ظرفیتهای فناورانه و دیجیتال اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در اختیار علاقهمندان به باشگاه تراکتور قرار میگیرد. همچنین ایرانسل از تیم فوتبال مردان این باشگاه، در رقابتهای این فصل لیگ نخبگان آسیا حمایت میکند.
همچنین، در این رویداد، از کیت جدید باشگاه تراکتور برای مسابقههای لیگ نخبگان آسیا با اسپانسری ایرانسل رونمایی شد.
ایرانسل، اسپانسر باشگاه تراکتور، بهعنوان تنها تیم ایرانی در لیگ نخبگان و افتخارآفرینی در عرصه بینالمللی برای کشور، با هدف همراهی با جریانهای اجتماعی تأثیرگذار، تقویت تعامل با جامعه گسترده هواداران فوتبال و ایجاد و توسعه تجربههای نوآورانه دیجیتال، این همکاری راهبردی را آغاز کرده است. این همکاری، گامی دیگر از سوی ایرانسل، در مسیر حمایت هدفمند از ورزش کشور و تعامل میان صنعت ارتباطات و فوتبال حرفهای به شمار میرود.
باشگاه تراکتور، یکی از پرافتخارترین و پرطرفدارترین تیمهای فوتبال ایران، همواره نقشی اثرگذار در فوتبال باشگاهی ایران و آسیا ایفا کرده است. حضور مستمر این تیم در رقابتهای ملی و بینالمللی و برخورداری از هویت فرهنگی ریشهدار، تراکتور را به یکی از نمادهای فوتبال ایران تبدیل کرده است.
ایرانسل، پیش از این با حمایت از تیمها و رقابتهای ورزشی مختلفی مانند حمایت انحصاری متوالی چهار ساله از تیمهای ملی و رقابتهای باشگاهی هندبال کشور در همه سطوح و تمام ردههای سنی، کاروان اعزامی ایران به المپیک، تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران، تیمهای فوتبال پرطرفدار استقلال، پرسپولیس و تراکتور، مسابقات بینالمللی رالی خاورمیانه در شیراز، رقابتهای جهانی «کونگفو توآ» شیراز، تیم ستارگان ساری در لیگ برتر کشتی آزاد، اولین مسابقات موتور ریس ایران و… نقش مؤثری در توسعه و حمایت از ورزش حرفهای و همگانی کشور ایفا کرده است.
ایرانسل همچنین پیرو تفاهمنامهای با سازمان لیگ فوتبال اسپانیا «لالیگا» و با هدف دسترسی مشترکان ایرانسل به محتوای ویدئویی باکیفیت و اختصاصی لالیگا و نیز بهبود کیفیت فوتبال در ایران به ویژه در میان نوجوانان، کمپهای استعدادیابی ایرانسل-لالیگا را طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با حضور مربیان برتر لالیگا و چهرههای برتر فوتبال کشور، برگزار کرد.