اپل کامپیوتر همه‌کاره قدرتمندی با پردازنده M5 Max می‌سازد

اسناد داخلی اپل از بازگشت احتمالی آی‌مک پرو با تراشه‌ی قدرتمند M5 Max خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا: اپل درحال توسعه‌ی یک iMac بالارده‌ی جدید با پردازنده‌ی M5 Max است. این اطلاعات از طریق فایل‌های کیت دیباگ کرنل (Kernel debug kit) به‌دست آمده‌اند؛ موردی که مهندسان اپل از آن برای شناسایی سخت‌افزار‌های معرفی‌نشده استفاده می‌کنند.

اطلاعات داخلی اپل به یک آی‌مک با شناسه‌ی J833c اشاره دارند که از پلتفرم H17C بهره می‌برد. پلتفرم H17C با اسم رمز Sotra C مرتبط است که این اسم هم به پردازنده‌ی مورد انتظار M5 Max مربوط می‌شود.

شواهد اخیر نشان می‌دهند که احتمالاً اپل به‌طور فعال درحال آزمایش یک آی‌مک با تراشه‌ی M5 Max است و شاید مدل پرو دوباره به خط تولید آی مک اپل برگردد.

ناگفته نماند که ممکن است آی‌مک M5 Max صرفاً برای اهداف آزمایشی داخلی تولید شده باشد و شاید هرگز به‌ بازار عرضه نشود.

افشاگران انتظار دارند که تراشه‌ی M5 Max در سال ۲۰۲۶ معرفی شود و شایعات بازگشت آی‌مک پرو هم سال‌ها است که شنیده می‌شوند؛ بنابراین احتمال عرضه‌ی آی‌مک پرو M5 Max در سال‌ آینده وجود دارد. قیمت آل این وان جدید اپل هنوز مشخص نیست.

در اطلاعات داخلی اپل اطلاعاتی درباره‌ی مدل‌های ۱۴ و ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو با تراشه‌های M5 Pro و M5 Max، مک‌بوک پرو ۱۴ اینچی با تراشه‌ی M6 و مدل‌های ۱۴ و ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو با تراشه‌های M6 Pro و M6 Max هم وجود داشت.

علاوه‌بر موارد گفته‌شده، اپل درحال توسعه‌ی مک‌بوک ایر ۱۳ و ۱۵ اینچی با تراشه‌ی M5 است و انتظار می‌رود مک استودیو جدید را با پردازنده‌های M5 Max و M5 Ultra معرفی کند.

 

