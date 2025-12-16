به گزارش ایلنا: اپل با سرعت زیاد درحال توسعه‌ی مدل تاشدنی آیفون است و روی کاهش ضخامت و وزن این گوشی تمرکز دارد. این دستگاه در زمینه‌ی طراحی و سخت‌افزار «اولین‌های» زیادی را با خود به‌همراه می‌آورد.

براساس اطلاعات فاش‌شده در ویبو، آیفون تاشدنی فرم‌فکتور کتابی‌شکل و نمایشگر داخلی عریض خواهد داشت. سیستم Face ID و حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر باعث افزایش ضخامت دستگاه می‌شوند و اپل سراغ آن‌ها نخواهد رفت. احتمالاً کوپرتینویی‌ها برای اولین‌بار از Touch ID روی لبه‌ی کناری دستگاه استفاده خواهند کرد.

گفته می‌شود لولای مدل تاشدنی گوشی آیفون بسیار قوی و محکم است. اپل از گذشته روی دو نقطه ضعف اصلی گوشی‌های تاشدنی، یعنی دوام پایین لولا و چین‌خوردگی نمایشگر تاکید داشته است و می‌خواهد این مشکلات را تا جای ممکن برطرف کند.

ظاهراً نمونه‌ی اولیه‌ی آیفون تاشدنی نمایشگر داخلی ۷٫۵۸ اینچی دارد که دوربین سلفی زیر آن قرار گرفته است. گزارش‌های قبلی هم می‌گفتند اپل برای گوشی تاشدنی‌اش برای اولین‌بار سراغ دوربین سلفی زیر صفحه‌نمایش می‌رود.

افشاگران می‌گویند نمایشگر خارجی آیفون تاشدنی اندازه‌ی ۵٫۲۵ اینچی دارد و دوربین سلفی این بخش درون یک بریدگی حفره‌ای شکل قرار گرفته است. برای طراحی حفره از تکنیک HIAA استفاده شده که فضای غیرفعال و بی‌استفاده‌ی اطراف بریدگی را به‌حداقل می‌رساند.

هنوز مشخص نیست که عملکرد Dynamic Island در آیفون تاشدنی چگونه است و شاید در نهایت این قابلیت محبوب را در این دستگاه نبینیم؛ البته بعید به‌نظر می‌رسد.

احتمالاً آیفون تاشدنی در بخش پشتی خود دو دوربین ۴۸ مگاپیکسلی خواهد داشت که سنسور‌های بزرگی دارند. انتظار می‌رود این گوشی در سال ۲۰۲۶ روانه‌ی بازار شود.

