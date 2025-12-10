به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، دو بسته ویژه روز مادر در بازه زمانی روز چهارشنبه ۱۹ آذر تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری قابل فعالسازی است و مشترکان می‌توانند به انتخاب خود نسبت به خرید آنها اقدام کنند.

براساس این طرح، بسته اول شامل «۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه» با قیمت ۱۰ هزار تومان و بسته دوم شامل «۶ گیگابایت اینترنت و ۶۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه» با قیمت ۲۵ هزار تومان ارائه می‌شود.

این بسته‌ها برای همه مشترکان دائمی و اعتباری قابل خرید بوده و امکان تهیه آنها به‌صورت نقدی و غیرنقدی و همچنین برای خود یا دیگران فراهم است.

این بسته‌ها در بازه زمانی اجرای طرح، روی درگاه‌های«اپلیکیشن همراه من» و «ستاره 100 ستاره 6 مربع» فعال می‌شوند و در دسترس خواهند بود.

