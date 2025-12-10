همراه اول برترین روابط عمومی در «ارتباطات رسانهای» و «کاربرد هوش مصنوعی»
همراه اول در بیستویکمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابطعمومی درخشید و با رأی هیأت داوران، دو عنوان روابطعمومی برتر در «ارتباطات رسانهای» و «کاربرد هوش مصنوعی» را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، بیستویکمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابطعمومی با حضور محمد گلزاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت و جمعی از مدیران، کارشناسان و استادان روابط عمومی داخلی و حضور آنلاین متخصصان بین المللی، روز سهشنبه 18 آذر ۱۴۰4 در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.
مسعود پزشکیان، رییس جمهور کشورمان نیز به مناسبت برگزاری این رویداد پیامی اختصاصی ارسال کرد که توسط دبیر این سمپوزیوم قرائت شد.
در بخشی از متن پیام آمده بود «روابطعمومیها امروز در نقشی فراتر از یک دانش و حرفه صرف، با بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی، در خط مقدم اطلاعرسانی و تنویر افکار عمومی فعالیت میکنند. این حرفه ذاتا در خدمت مردم است. گفتوگو، ایجاد وفاق و همدلی در جامعه از کار ویژههای اصلی حرفه روابطعمومی است؛ نیاز امروز کشور ما همین وفاق اجتماعی است که میتواند به حل مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم کمک کند.»
در ادامه آمده بود که «کارکرد روابطعمومیها فقط به دوران صلح محدود نمیشود؛ در زمان بحران نیز این حرفه در دفاع از مواضع کشور و تقویت تابآوری جامعه نقشآفرین است. در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که روابطعمومیها در کنار نیروهای انتظامی و امدادی، خدمات چشمگیری به مردم ارائه کردند؛ از ایفای نقش حداکثری در لحظه بحران گرفته تا همراهی در بازگشت به وضعیت پسابحران. این یک ضرورت است که در بحران غافلگیر نشویم و با تقویت توان پیشگیری، بتوانیم بیشترین نقش را ایفا کنیم. انتظار میرود روابطعمومیها همواره در ارتباط مستقیم و مستمر با مردم باشند.»
هوشمند سفیدی در ادامه این مراسم به محورهای اصلی این رویداد از جمله بحرانهای جنگی، مطالبات افکار عمومی و سرمایه اجتماعی اشاره و ابراز امیدواری کرد که این گفتوگوها به همافزایی بیشتر در جامعه روابطعمومی کشور منجر شود.
دبیر این سمپوزیوم با انتقاد از غلبه رویکرد تبلیغاتی بر روابطعمومی در ایران، تأکید کرد: روابطعمومی کارآمد باید دوسویه، راهبردی و مبتنی بر پژوهش افکار عمومی باشد و در مدیریت بحرانها نقش حل مسئله و ارائه راهحل را بر عهده بگیرد. در دوران صلح، مهمترین وظیفه روابطعمومی پیشگیری از بحران و در زمان بحران، حضور فعال و اثرگذار در صحنه است؛ امری که مستلزم توان فنی و حرفهای بالاست.
وی با اشاره به اهمیت قدرت نرم و جنگهای شناختی امروز، خواستار تقویت جایگاه روابطعمومی در ساختار حکمرانی، حفظ استقلال آن و پرهیز از ادغام این حوزه در زیرمجموعه مدیریت عامل سازمانها و ارگانها شد و از شورای اطلاعرسانی دولت خواست به استقلال حرفهای روابطعمومی توجه ویژه داشته باشد.
محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت نیز طی سخنانی اظهار کرد: هرچه تعامل با انجمنهای علمی و تخصصی بیشتر شود، اثرگذاری این حوزه نیز افزایش مییابد.
وی با اشاره به «دفاع ملی ۱۲ روزه» گفت: دیگر نمیتوان با مدلهای سنتی و الگوهای شکستخورده افکار عمومی را مدیریت کرد؛ مردم واقعیتها را خودشان میبینند، در شبکههای اجتماعی حضور دارند و اگر پیامهای رسمی در مدار اقناع نباشد، کنار گذاشته میشود. اقناع، دیگر فرایندی بالا به پایین نیست و همه ذینفعان، منتقدان و کارشناسان باید امکان اظهار نظر داشته و دولت هم شنونده خوبی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح و تقویت زیرساختهای روابطعمومی گفت: بخشی از این مسیر بر عهده دولت و بخشی نیازمند همراهی انجمنها و گفتوگوی مسوولانه با مدیران است.
گلزاری «فقدان پروتکل ملی روابطعمومی در شرایط بحران و جنگ» را در این ایام یک خلأ جدی دانست و خواستار تدوین یک پروتکل یکپارچه با کمک انجمنهای علمی شد تا در موقعیتهای حساس، روایت و اقدامات رسانهای منسجمتر باشد.
مسعود کوثری، استادیار و مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران نیز در ادامه این رویداد با اشاره به تحولات جهانی، طی سخنانی گفت: پس از جنگ جهانی دوم برخی تصور میکردند دیگر جنگی در جهان رخ نخواهد داد، اما قرن جدید نشان داد که جنگها یکی پس از دیگری از راه رسیدند و ما شاهد جنگ از اوکراین تا سودان، لبنان، غزه و حتی تهاجمات رژیم صهیونیستی در منطقه و علیه ایران بودیم.
بهگفته وی ارتباطات جنگ امروز یک ضرورت است و اگرچه ممکن است در خودِ جنگ پیروز شد، اما در عرصه روابطعمومی و افکار عمومی بازنده بود؛ بنابراین باید بهسرعت به کمبود اطلاعات معتبر، رقابت روایتها، جنگ روایتها و نقش افکار عمومی در دوره بحران توجه جدیتری شود.
گفتنی است در جریان برگزاری این سمپوزیوم بین المللی، استادان و اندیشمندان داخلی و خارجی در نشستهای تخصصی درباره «شناخت و مقابله با تکنیکهای روابط عمومی دشمن در درگیریهای هیبریدی»، «تکنیکهای شناخت اخبار جعلی و نقش روابط عمومیها در حین جنگ و پساجنگ» و «مدیریت افکار عمومی برای تقویت انسجام ملی در بحرانهای جنگی» به بحث و گفتوگو پرداختند.
*تقدیر از روابط عمومیهای برتر
همچنین در ادامه این رویداد و در بیستودومین دوره جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران که همه ساله همزمان با سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی برگزار میشود، از روابط عمومیهای برتر ایران تقدیر به عمل آمد.
در بخش معرفی برترین های روابط عمومی ایران، روابط عمومی «همراه اول» با کسب بالاترین امتیاز از ارزیابیهای علمی و تخصصی صورت گرفته موفق به دریافت دو عنوان «روابطعمومی برتر» شد.
بر این اساس عناوین روابط عمومی برتر در حوزههای «ارتباطات رسانهای» و همچنین «بهترین کمپین کاربرد هوش مصنوعی» را کسب کرد و شایسته دریافت لوح و تندیس این جشنواره شد.