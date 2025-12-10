به گزارش ایلنا: مایکروسافت آخرین آپدیت ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۵ را با شماره نسخه‌ی KB5072033 منتشر کرد؛ نسخه‌ای که علاوه‌بر بهبودهای امنیتی، مجموعه‌ای از تغییرات ظاهری و عملکردی را به سیستم‌عامل اضافه می‌کند. تمرکز اصلی این به‌روزرسانی بر بهبود تجربه‌ی کاربری و رفع مشکلات آزاردهنده‌ی ماه‌های گذشته است.

مهم‌ترین تغییر آپدیت جدید ویندوز ‍‍‍۱۱، ارتقای حالت تاریک فایل اکسپلورر است که حالا در پنجره‌های کپی، حذف و سایر پاپ‌آپ‌ها به‌صورت یکدست نمایش می‌یابد. همچنین امکان غیرفعال‌کردن نوار اشتراک‌گذاری هنگام کشیدن فایل‌ها اضافه شده است تا کاربر کنترل بیشتری روی رابط کاربری داشته باشد.

بر اساس اعلام مایکروسافت، ویندوز ۱۱ با آپدیت اخیر هماهنگی بیشتری میان پنجره‌ی جست‌وجو و منوی استارت ایجاد کرده است و کاربران ویندوز اسپات‌لایت می‌توانند سریع‌تر تصویر پس‌زمینه را عوض کنند. پشتیبانی از بازخورد لمسی هنگام اسنپ‌کردن اپ‌ها یا جابه‌جایی فایل‌ها نیز تجربه‌ی کار با دستگاه‌های سازگار را روان‌تر می‌کند.

آپدیت ویندوز ۱۱ چندین مشکل مهم را هم رفع کرده است که از جمله می توان به باگ کوپایلت، فلاش سفید فایل اکسپلورر و قطع ارتباط سوئیچ‌های مجازی پس از ریبوت اشاره کرد. در پاورشل نیز هشدار امنیتی جدیدی اضافه شده است تا احتمال اجرای ناخواسته اسکریپت‌ها کاهش یابد.

با وجود رفع مشکلات متعدد، باگ شناخته‌شده‌‌ی ویندوز ۱۱ همچنان وجود دارد و گزینه‌ی رمزعبور در صفحه‌ی لاگین گاهی نامرئی نمایش داده می‌شود اما همچنان قابل کلیک است. انتشار پیوسته‌ی قابلیت‌ها در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد مایکروسافت رویکرد ارائه‌ی ویژگی‌های ماهانه را جدی بگیرد و حالا باید دید این روند در سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت یا خیر.

انتهای پیام/