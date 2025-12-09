خبرگزاری کار ایران
انتقال اطلاعات بین آیفون و گوشی‌های اندرویدی بسیار ساده‌تر می‌شود

گوگل و اپل در همکاری غیرمنتظره، فرایند جابه‌جایی کاربران بین اندروید و iOS را ساده‌تر از همیشه می‌کنند.

به گزارش ایلنا: نسخه‌ی جدید Canary اندروید امروز منتشر شد و شامل تغییراتی است که به‌صورت مشترک توسط اپل و گوگل توسعه یافته‌اند تا روند جابه‌جایی میان دستگاه‌های اندروید و آیفون ساده‌تر شود.

دو شرکت اعلام کردند این همکاری قرار است انتقال اطلاعات میان اندروید و iOS را در مرحله‌ی راه‌اندازی اولیه آسان‌تر کند. این قابلیت از امروز با Android Canary 2512 ‌(ZP11.251121.010) روی تمام دستگاه‌های پیکسل فعال می‌شود و نسخه‌ی مربوط به iOS نیز در بتای توسعه‌دهندگان iOS 26 در آینده اضافه می‌شود. پیش از انتشار نهایی، قابلیت یادشده پشتیبانی از داده‌های بیشتری را در فرآیند انتقال فراهم می‌کند.

نسخه‌های Canary اندروید و بتای توسعه‌دهندگان iOS برای استفاده‌ی عمومی طراحی نشده‌اند و ممکن است مشکلات عملکردی داشته باشند. در سمت گوگل، این قابلیت‌ها پیش از انتشار عمومی وارد نسخه‌ی بتای اندروید می‌شوند.

زمان انتشار نهایی این تجربه‌ی بهبود‌یافته هنوز مشخص نیست و پشتیبانی اندروید هم به‌صورت دستگاه‌به‌دستگاه انجام خواهد شد. تا آن زمان، می‌توان از اپلیکیشن Move to iOS روی اندروید و Android Switch در iOS استفاده کرد.

 

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
