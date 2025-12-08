خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار و جلسه مشترک مدیرعامل ایران‌کیش و مدیران بانک تجارت کرمان

دیدار و جلسه مشترک مدیرعامل ایران‌کیش و مدیران بانک تجارت کرمان
کد خبر : 1724730
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه هم‌اندیشی شرکت کارت اعتباری ایران کیش و بانک تجارت استان کرمان با حضور مدیرعامل، معاون عملیات و رئیس دفتر ایران کیش در محل سرپرستی بانک تجارت استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور آقایان فهیمی مدیر استان بانک، ابراهیمی معاون کسب‌وکار و جمعی از مدیران بانک تجارت همراه بود، ضمن معرفی رئیس جدید دفتر ایران کیش، بر تدوین برنامه‌های عملیاتی ماه‌های پایانی سال و تقویت برنامه‌های مشترک توسعه‌ای در استان تأکید شد.

در ادامه جلسه نیز گزارش عملکرد یک‌ساله ارائه و نقاط قوت و ضعف همکاری‌های دو مجموعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدار و جلسه مشترک مدیرعامل ایران‌کیش و مدیران بانک تجارت کرمان

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری