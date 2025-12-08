دیدار و جلسه مشترک مدیرعامل ایرانکیش و مدیران بانک تجارت کرمان
جلسه هماندیشی شرکت کارت اعتباری ایران کیش و بانک تجارت استان کرمان با حضور مدیرعامل، معاون عملیات و رئیس دفتر ایران کیش در محل سرپرستی بانک تجارت استان برگزار شد.
در این نشست که با حضور آقایان فهیمی مدیر استان بانک، ابراهیمی معاون کسبوکار و جمعی از مدیران بانک تجارت همراه بود، ضمن معرفی رئیس جدید دفتر ایران کیش، بر تدوین برنامههای عملیاتی ماههای پایانی سال و تقویت برنامههای مشترک توسعهای در استان تأکید شد.
در ادامه جلسه نیز گزارش عملکرد یکساله ارائه و نقاط قوت و ضعف همکاریهای دو مجموعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.