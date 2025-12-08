در این نشست که با حضور آقایان فهیمی مدیر استان بانک، ابراهیمی معاون کسب‌وکار و جمعی از مدیران بانک تجارت همراه بود، ضمن معرفی رئیس جدید دفتر ایران کیش، بر تدوین برنامه‌های عملیاتی ماه‌های پایانی سال و تقویت برنامه‌های مشترک توسعه‌ای در استان تأکید شد.