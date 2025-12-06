خبرگزاری کار ایران
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت رایتل

اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت رایتل
پیرو درخواست اپراتورها برای بازنگری قیمت بسته‌های اینترنت، شرکت خدمات ارتباطی رایتل از آغاز فرآیند به‌روزرسانی ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت خبر داد.

به ‌گزارش روابط عمومی رایتل، به ‌استناد مصوبه نهادهای قانون‌گذار و در چارچوب تصمیم مشترک اپراتورها، به‌روزرسانی ۲۰درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ اجرا شده است.

این اقدام با توجه به رشد قابل‌توجه هزینه‌های نگهداشت و توسعه شبکه در سال‌های اخیر صورت گرفته و با هدف جلوگیری از افت کیفیت خدمات برای مشترکان انجام شده است.

بسته‌هایی که پیش از این تاریخ خریداری شده‌اند، تا پایان اعتبار بدون تغییر فعال می‌مانند و تعرفه اینترنت پایه نیز ثابت است.

رایتل تأکید می‌کند ارائه خدمات پایدار و حفظ کیفیت شبکه برای مشتریان، اولویت اصلی این اپراتور است.

 

