به ‌گزارش روابط عمومی رایتل، به ‌استناد مصوبه نهادهای قانون‌گذار و در چارچوب تصمیم مشترک اپراتورها، به‌روزرسانی ۲۰درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ اجرا شده است.

این اقدام با توجه به رشد قابل‌توجه هزینه‌های نگهداشت و توسعه شبکه در سال‌های اخیر صورت گرفته و با هدف جلوگیری از افت کیفیت خدمات برای مشترکان انجام شده است.

بسته‌هایی که پیش از این تاریخ خریداری شده‌اند، تا پایان اعتبار بدون تغییر فعال می‌مانند و تعرفه اینترنت پایه نیز ثابت است.

رایتل تأکید می‌کند ارائه خدمات پایدار و حفظ کیفیت شبکه برای مشتریان، اولویت اصلی این اپراتور است.

