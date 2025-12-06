رشدسه ماهه متوالی ایران کیش وصعود یک رتبه ای در شاخص تعدادتراکنش

بر اساس تازه ترین گزارش شاپرک، ایران‌کیش، در کنار رشد کمّی، بر بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایتمندی پذیرندگان نیز تمرکز جدی داشته است. نتیجه این رویکرد، کسب رتبه اول رشد در کاهش تعداد کارتخوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش و همچنین رتبه سوم بهبود در کاهش خطاهای پذیرندگی بوده است، آماری که در ادامه مسیری است که این شرکت با رویکرد توسعه، کیفیت و نوآوری در پیش گرفته است.