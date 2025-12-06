خبرگزاری کار ایران
بر اساس گزارش شاپرک صورت گرفت

رشدسه ماهه متوالی ایران کیش وصعود یک رتبه ای در شاخص تعدادتراکنش

رشدسه ماهه متوالی ایران کیش وصعود یک رتبه ای در شاخص تعدادتراکنش
شرکت ایران‌کیش با یک پله صعود در دو شاخص کلیدی «سهم مبلغ تراکنش‌های اینترنتی» و «سهم از تعداد تراکنش کل ابزارها»، جایگاه خود را در شبکه پرداخت کشور ارتقا داد.

شرکت ایران‌کیش با یک پله صعود در دو شاخص کلیدی «سهم مبلغ تراکنش‌های اینترنتی» و «سهم از تعداد تراکنش کل ابزارها»، جایگاه خود را در شبکه پرداخت کشور ارتقا داد.
 
این ارتقا حاصل افزایش سهم شرکت در شاخص‌های کلیدی همچون سهم از مبلغ تراکنش کل، سهم از مبلغ تراکنش اینترنتی و سهم از تعداد تراکنش کل است.
 
بر اساس تازه ترین گزارش شاپرک، ایران‌کیش، در کنار رشد کمّی، بر بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایتمندی پذیرندگان نیز تمرکز جدی داشته است. نتیجه این رویکرد، کسب رتبه اول رشد در کاهش تعداد کارتخوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش و همچنین رتبه سوم بهبود در کاهش خطاهای پذیرندگی بوده است، آماری که در ادامه مسیری است که این شرکت با رویکرد توسعه، کیفیت و نوآوری در پیش گرفته است.
 

 

